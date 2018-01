Isola dei Famosi | Alessia Mancini si prepara alla partenza per l' Honduras

Stefano De Martino/Sulla partenza per L'Isola dei famosi : "Non sono mai stato lontano così a lungo"(Verissimo) : Stefano De Martino ospite nella puntata odierna di Verissimo su Canale 5 anche e soprattutto per parlare della nuova esperienza mediatica come inviato dell’Isola dei famosi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:46:00 GMT)

DANIELE BOSSARI/ Ripensamenti per Isola dei famosi 2018? No! solo malinconia per la "sua" Milano... : DANIELE BOSSARI, prossimo opinionista in studio dell’Isola dei famosi 2018, ha palesato negli ultimi giorni sui social un pizzico di malinconia. Riucistà a non far rimpiangere Signorini?(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:15:00 GMT)

Cast Isola dei Famosi 2018/ I concorrenti ufficiali : il grande annuncio di Filippo Nardi "Per la cronaca..." : Cast Isola dei Famosi 2018, i concorrenti ufficiali: Francesco Monte annuncia la sua partenza per l'Honduras, con lui tante bellezze mozzafiato. Nasceranno nuovi amori?(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:00:00 GMT)

Cast Isola dei Famosi 2018/ I concorrenti ufficiali : Francesco Monte annuncia la sua partenza : Cast Isola dei Famosi 2018, i concorrenti ufficiali: Francesco Monte annuncia la sua partenza per l'Honduras, con lui tante bellezze mozzafiato. Nasceranno nuovi amori?(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 08:13:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Monte cercherà l'amore sull'Isola dei Famosi per scodare l'ex? : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nuove rivelazioni di Francesco Monte sull'ex fidanzata all'isola dei Famosi 2018? Intanto la coppia pensa alla convivenza...(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 05:28:00 GMT)

STEFANO DE MARTINO/ “L'Isola dei Famosi - la mia occasione! Per Belen Rodriguez ci sarò sempre...” (Verissimo) : STEFANO De MARTINO ospite nella puntata odierna di Verissimo su Canale 5 anche e soprattutto per parlare della nuova esperienza mediatica come inviato dell’Isola dei Famosi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 03:38:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ “Che batosta da Cecilia Rodriguez - la amo ancora! E sull'Isola dei Famosi...” (Verissimo) : FRANCESCO MONTE, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez nello studio di Silvia Toffanin. Per lui lunedì 22 gennaio si apriranno le porte del reality di Canale 5, l’Isola dei famosi 2018.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 03:17:00 GMT)

CAST Isola dei FAMOSI 2018/ I concorrenti ufficiali : Elena Morali smentisce la sua partecipazione : ISOLA dei FAMOSI 2018, il CAST ufficiale: i messaggi di Chiara Nasti e Giucas Casella prima della partenza, anche Elena Morali nel CAST? Arriva la smentita!(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:35:00 GMT)

Alberto Angela - critiche per la seconda puntata di 'Meraviglie - La penIsola dei tesori' : ecco cosa è successo : La seconda puntata di ' Meraviglie - La penisola dei tesori ', presentata da Alberto Angela su Rai 1 ha confermato il successo della prima serata, ma alcuni telespettatori non hanno gradito una scelta ...

Rosa Perrotta messaggio su Instagram prima di partire per l’Isola dei famosi : Da pochi giorni è stata confermata la presenza dell’ex tronista di “Uomini e donne” sull’Isola dei famosi. Rosa è la fidanzata di Pietro Tartaglione, conosciuto proprio nel programma di Maria De filippi, prima di sbarcare in Honduras assieme agli altri vip ha voluto salutare i suoi fan su “Instagram”. Dal suo account ha infatti pubblicato una foto ufficiale della sua partecipazione al programma Mediaset, accompagnata da una lunga didascalia: ...

Cast Isola dei Famosi 2018/ I concorrenti ufficiali : Rosa Perrotta - commossa - ringrazia i fan : Isola dei Famosi 2018, il Cast ufficiale: i messaggi di Chiara Nasti e Giucas Casella prima della partenza, l'ultima cena di Cecilia Capriotti con le amiche.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:12:00 GMT)

Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi - il messaggio su instagram : 'La dedico alle non 'fidanzate di' - alle non 'figlie di'...' : MILANO - Da pochi giorni è stata confermata la presenza dell'ex tronista di 'Uomini e donne' sull'Isola dei Famosi. Quest'isola la dedico alle donne,al loro coraggio e alla loro forza. La dedico alle ...

Isola dei Famosi - confermato Francesco Monte : "Sono caricato a molla" : Conto alla rovescia per la partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda da lunedì 22 gennaio, su...

Stefano De Martino a Verissimo : “Sono single. L’Isola dei famosi è una sfida”. E su Belen rivela… : Stefano De Martino, ospite di Verissimo nella puntata in onda sabato 13 gennaio dalle 16 su Canale 5, parla della prossima esperienza a L’isola dei famosi come inviato, dello status sentimentale e dell’ex moglie Belen Rodriguez. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate a Silvia Toffanin. Stefano De Martino: “L’isola dei famosi è una sfida, non è […] L'articolo Stefano De Martino a Verissimo: “Sono single. ...