: RT @jimmomo: Tre studenti iraniani arrestati durante le proteste muoiono nelle prigioni del regime, e Ue, Germania, Francia e UK scelgono p… - nicvaccani : RT @jimmomo: Tre studenti iraniani arrestati durante le proteste muoiono nelle prigioni del regime, e Ue, Germania, Francia e UK scelgono p… - jimmomo : Tre studenti iraniani arrestati durante le proteste muoiono nelle prigioni del regime, e Ue, Germania, Francia e UK… - Celilkekec : L'Unione europea è cieca, sorda. Negli anni a venire, Russia, Iran, Kazakistan e alcuni paesi del Golfo vedranno un… - Celilkekec : @DirittoeLiberta @TurkeyEuropeNow @RadioRadicale @MarianoGiustino L'Unione europea è cieca, sorda. Negli anni a ven… - TorciaPolitica : Gli #USA intendono modificare gli accordi sul nucleare siglati con l'#Iran, addirittura il presidente #Trump vorreb… -

"Restiamo impegnati per un'attuazione piena e continuativa dell'accordo" suliano. Così il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, in una nota, ribadisce la posizione europea. "L'Ue prende nota della dichiarazione del presidente degli Usa Donald Trump si legge nel comunicato -. Come primo passo, ci coordineremo con i tre Paesi negoziatori e gli altri Stati membri per valutare assieme la dichiarazione e le sue implicazioni".(Di sabato 13 gennaio 2018)