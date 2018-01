Inter | ormai è fatta per un difensore | c' è anche l' offerta per Rafinha

: @vivoperlinter Ormai siete diventati una barzelletta voi e calciomercato Inter siete dei falliti - MATTEO36875912 : @vivoperlinter Ormai siete diventati una barzelletta voi e calciomercato Inter siete dei falliti - Mark12355 : @Frango9905 In una nuova squadra riacquisterebbe delle motivazioni, ormai perdute nell’Inter, perché per me ribadis… - inter2010treble : Ridendo e scherzando è passata quasi una settimana dall'uscita delle ormai famigerate "voci" e non è ancora ufficia… - Pimpinella1928 : @bikers7777 @irrisolvibile @Inter_en Ci hai impiegato più del previsto a pubblicare il Triplete..??????????????????????????ormai… - vale7inter : Inter, Rafinha ad un passo: si lavora sui bonus. Pressing degli agenti sul Barça.. Queste le ultime sull’ormai immi… -

(Di sabato 13 gennaio 2018) Il #Calciomercato dell'#ha tardato un po' ad entrare nel vivo VIDEO, ma in queste ore Ausilio e Sabatini stanno cercando di trovare il meglio che il mercato invernale può offrire per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Suning non vuole investire grosse cifre in questa sessione di gennaio, e per questo motivo la dirigenza nerazzurra sta portando a termine delle trattative che rimarranno, almeno fino al prossimo luglio 2018, a costo zero. L'batte il primo colpo Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,è cosaper il passaggio in nerazzurro di Lisandro Lopez: ildovrebbe sbarcare a Milano nelle prossime 48 ore per poi effettuare le visite mediche di rito. L'accordo con il Benfica sarebbe stato trovato grazie ad un blitz a Lisbona dell': si parla di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 10 ...