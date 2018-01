Inter | Joao Mario “pedina di scambio” | inserito in 4 trattative | le ultime novità

CALCIOMERCATO Inter/ News : il Siviglia dice no per Joao Mario - ma Correa... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il terzino destro del club meneghino, Cancelo, vorrebbe fare ritorno a Valencia ma la dirigenza rifiuta(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:43:00 GMT)

Inter - difensore centrale : è fatta; Joao Mario la chiave per un nuovo esterno Video : Tre acquisti con la benedizione di Luciano Spalletti ed ulteriori trattative in corso, magari per regalare ad un ambiente un pò sfiduciato dalle ultime deludenti prestazioni della squadra prima della sosta un pò di entusiasmo. Con un budget limitato come quello messo sul piatto da Suning in questa finestra del mercato di gennaio è difficile fare di meglio. Probabilmente però il primo acquisto ufficiale sara' il difensore centrale richiesto ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’11 gennaio in DIRETTA : Joao Mario saluta l’Inter? Napoli attende il “Si” di Verdi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (giovedì 11 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei e gli spunti non mancano partendo da dove eravamo rimasti ieri. Uno è stato tra il Napoli (nella persona del ds Giuntoli) e l’agente di Deulofeu. Intesa di massima raggiunta per quanto riguarda l’ingaggio del ...

Inter - non arrivano offerte per Joao Mario e Brozovic : Una cessione onerosa l'Inter a muoversi in questa finestra di mercato, ma gli unici che sono in lista partenze sono Joao Mario e Marcelo Brozovic . Al momento, come riporta La Gazzetta dello Sport , non ci sono offerte soddisfacenti.

Inter - assalto ad Emerson Palmieri : offerto Joao Mario alla Roma : Inter, assalto ad Emerson Palmieri: offerto Joao Mario alla Roma Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, assalto AD Emerson Palmieri- Secondo quanto riferito dai colleghi di “Calciomercato.it”, l’Inter sarebbe pronta a tentare l’assalto imminente ad Emerson Palmieri. Il terzino giallorosso, chiuso dalla concorrenza di Kolarov, è un ...

Pagelle Fiorentina-Inter 1-1 : Joao Mario inguardabile - Simeone decisivo : Pagelle Fiorentina-Inter – Dopo il pareggio tra Chievo ed Udinese, si è giocato il secondo match della 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina ed Inter, partita non spettacolare ma emozioni che non sono comunque mancate fino al termine della partita. La squadra di Luciano Spalletti è un film già visto, gioca male, anzi malissimo ma passa in vantaggio con Mauro Icardi. Nel finale però il pareggio di Simeone rende ...

Joao Mario semplicemente imbarazzante : perde il pallone e si ferma - l’Inter gioca in 10 : Il primo tempo di Fiorentina-Inter si è concluso sul punteggio di 0-0, poche le emozioni vissute al ‘Franchi’ fin qui. Spalletti ha deciso di lanciare titolare Joao Mario al posto di Candreva ma la mossa del tecnico di Certaldo si sta rivelando fin qui un fallimento totale. Il portoghese largo a destra non ha inciso, i suoi scatti sono oggetto dell’ironia dei social e nel finale di prima frazione l’ex Sporting Lisbona ha ...

Calciomercato Inter - a tutto Ausilio : Deulofeu - Candreva - Joao Mario ed Icardi : Calciomercato Inter – L’Inter in campo per la 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo contro la Fiorentina. Prima del match Interessanti indicazioni di Ausilio ai microfoni di Premium: “Deulofeu? Nessuna offerta ufficiale, lo stiamo osservando e se ci sono le condizioni sappiamo i parametri. Potrebbe essere un profilo ma non è certo, né l’unico. Candreva fuori? Le scelte le fa allenatore e la squadra è di ...

LIVE Fiorentina-Inter - anticipo 20a giornata Serie A 2018 in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali : Joao Mario al posto di Candreva - Thereau al fianco di Simeone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Fiorentina-Inter, anticipo della 20a giornata di Serie A. All’andata i nerazzurri prevalsero con il netto risultato di 3-0, grazie ad una doppietta di Icardi e ad un gol nel finale di Perisic. Ora però la situazione delle due squadre è profondamente diversa. Infatti l’Inter sta vivendo un momento di grande crisi e la vittoria manca ormai da un mese. Dall’altra parte i viola hanno invece ...