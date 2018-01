Influenza 2018 | carenza sangue in diverse regioni

Influenza 2018 : 30 morti e 140 casi gravi : “Fino a oggi 140 casi gravi di Influenza confermata e 30 morti”. A evidenziare i dati provenienti dalla rete Influnet è un tweet del ministero della Salute, che ricorda: “Nella prima settimana del 2018 ancora un aumento del numero di casi di #Influenza”, in tutto quasi 3 milioni “soprattutto nei giovani adulti e negli anziani. Verso il picco epidemico”. “Siamo preoccupati – commenta ...

Influenza 2018 - colpiti 3 milioni di italiani - 800mila a gennaio : Roma, 10 gennaio 2018 - Non rallenta l'epidemia di Influenza stagionale e si avvicina al suo picco. Secondo il bollettino di InfluNet, dell'Istituto Superiore di Sanità, nella prima settimana del 2018 ...

Influenza 2018 - preoccupa il virus australiano : Roma, 8 gennaio 2018 - Il picco non è ancora arrivato, eppure sono tantissimi gli italiani messi a letto dall' Influenza . Saranno almeno 5 milioni gli italiani che, secondo i virologi, si stima, ...

Influenza 2018 - Coldiretti propone la 'dieta antigelo' per combatterla : Roma, 7 gennaio 2018 - L' Influenza dilaga. E Coldiretti propone propone una forma di prevenzione basata sull'alimentazione. "Aumentare le calorie consumate, iniziando la mattina con latte, miele o ...

Influenza 2018 - è boom. Task force negli ospedali : Roma, 6 gennaio 2018 - Studi medici in tilt a causa dell' Influenza : negli ultimi giorni sono stati infatti 7 milioni gli italiani che si sono fatti visitare dal medico di famiglia, principalmente ...

Influenza Intestinale 2018 : sintomi - cosa mangiare - rimedi - durata e contagio : Durante le fluttuazioni stagionali e nei periodi in cui gli sbalzi di temperatura possono essere più frequenti si registra un netto aumento dei casi di Influenza Intestinale; purtroppo anche in questo 2018 molte persone tra adulti e bambini dovranno combattere contro questo problema: cerchiamo di capire quali sono i sintomi e la durata della gastroenterite virale (come sarebbe più corretto chiamare l’Influenza Intestinale), come avviene il ...

Influenza 2018/ Ultime notizie - il picco è in arrivo - ma evitate il pronto soccorso : INFLUENZA 2018, Ultime notizie: il picco deve ancora venire. Secondo gli esperti, nonostante un milione di casi in meno di un mese, l'epidemia è ancora in espansione(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 05:52:00 GMT)

Influenza 2017/2018 : boom di casi a Natale - colpiti 1.4 milioni di italiani : boom di casi di Influenza a Natale. “Brusco aumento del numero di casi alimentato soprattutto dalle classi di età pediatrica. La curva epidemica delle sindromi Influenzali continua la sua ascesa dopo aver superato, nella 49° settimana, il valore soglia di 2,57 casi per mille assistiti che determina l’inizio del periodo epidemico,” rilevano i medici sentinella della rete Influnet dell’Istituto superiore di sanità. “Il ...

Influenza Gennaio 2018 : sintomi dell’Influenza intestinale con o senza febbre - quanto dura e cosa mangiare : Qualche giorno fa è ufficialmente iniziato l’inverno: l’avvento della stagione fredda e l’inizio del nuovo anno rappresentano l’occasione ideale per parlare dell’Influenza di Gennaio 2018: sappiamo riconoscerne i sintomi e sappiamo come difenderci? Scopriamo quali sono le caratteristiche dell’Influenza (anche intestinale) di questa stagione e cerchiamo di capire cosa fare e cosa magiare per contrastare i ...

Influenza 2017/2018 : il vademecum per i bambini : Dopo l’inizio del periodo endemico vero e proprio, coinciso con i primi di dicembre, dall’11 al 17 dicembre l’Influenza 2017/2018 è bruscamente aumentata nella fascia di età sotto i 5 anni, seguiita da quella tra i 5 e i 14 anni. Tra i sintomi: febbre, brividi, sudorazione, stanchezza, mal di gola, tosse, naso che cola, dolori ossei e muscolari, inappetenza, nausea, vomito e diarrea. Per ridurre il rischio d’insorgenza nei bambini, occorre ...

Influenza 2017/2018 : casi in aumento - soprattutto nei bambini : “Brusco aumento del numero di casi alimentato soprattutto dalle classi di età pediatrica“: lo segnala l’ultimo bollettino Influnet dell’Istituto superiore di sanità. “La curva epidemica delle sindromi Influenzali inizia la sua ascesa dopo aver superato, nella 49° settimana, il valore soglia di 2,57 casi per mille assistiti che determina l’inizio del periodo epidemico. Il livello di incidenza in Italia è pari a 4,47 ...

Influenza 2017-2018 : preoccupa il virus H3N2 - si teme per la bassa efficacia del vaccino : Impennata in Usa dei casi di Influenza, mentre crescono le preoccupazioni sulla reale possibilità di una bassissima protezione del vaccino di quest’anno contro il virus H3N2, la pericolosa variante che potrebbe risultare la piu’ diffusa in questa stagione 2017-2018. Quattro gli Stati con casi di Influenza gia’ fortemente presenti negli Stati Uniti, in testa il Tennessee. Secondo William Schaffner, della Vanderbilt university e ...

Le previsioni degli esperti. Capodanno 2018 a letto con l’Influenza : Arriva dal Congresso Nazionale della Società italiana di medicina generale l’allarme per il Capodanno 2018. “Nel 2016 il virus ha provocato duemila decessi in più rispetto alla stagione precedente, e il fenomeno potrebbe ripetersi”. Mezzo milione di italiani già a letto…Continua a leggere →

Vaccino antInfluenzale 2017-2018 - quando farlo. Costo ed effetti indesiderati : Roma, 15 novembre 2017 - L'incalzare della stagione invernale corrisponde con il sistematico manifestarsi della classica influenza . Il modo migliore per correre ai ripari da quello che non sempre si ...