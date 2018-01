India | cade in mare elicottero a Mumbai | almeno 4 morti 

Spazio : missione segreta “Zuma” - satellite spia da un miliardo cade nell’Oceano India no : Un satellite spia la cui missione è segreta è precipitato nell’Oceano Indiano poco dopo il lancio: il satellite “Zuma” dopo avere raggiunto l’orbita, non è riuscito a rimanervi, ha spiegato un ufficiale governativo americano. Il lancio era stato eseguito con il vettore Falcon 9 di SpaceX. Northrop Grumman, l’appaltatore della Difesa che ha prodotto il carico utile – definito satellite spia da un miliardo di ...

Un Autobus è caduto da un ponte in un fiume nello stato del Rajasthan, in India: almeno 20 persone sono morte e una decina sono rimaste ferite. L'autista avrebbe perso il controllo del mezzo sfondando il muro del ponte. L'India è il Paese con il più alto numero di vittime di incidenti stradali al mondo, con oltre 110.000 morti ogni anno.