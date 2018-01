: #BreakingNews India, autobus in scarpata, 8 morti - CybFeed : #BreakingNews India, autobus in scarpata, 8 morti -

Almeno otto persone sono morte e oltre dieci sono rimaste ferite nello stato centraleno di Karnataka quando unper il trasporto di passeggeri si è rovesciato alla periferia della città di Hassan, finendo in una. Lo riferisce l' agenzia di stampa Uni. La polizia ha aperto un'indagine sulle cause dell'incidente che ha coinvolto l'automezzo, che era in viaggio fra Bangalore e Dharmasthala, con a bordo 25 persone.(Di sabato 13 gennaio 2018)