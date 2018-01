Incidente sul lavoro | operaio ferito e elitrasportato al Cto

Incidente STRADALE/ Ravenna - frontale fra tir sulla Romea : morti 2 camionisti (oggi 12 gennaio) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 12 gennaio 2018: Ravenna, frontale tra tir sulla Romea, due camionisti uccisi. Tre morti a Melfi, furgone contro auto(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:25:00 GMT)

Incidente sulla 'Bradanica' - tre morti nel Potentino : Tre persone sono morte in un Incidente stradale avvenuto, per cause ancora da chiarire, sulla strada statale "Bradanica", nei pressi di Melfi (Potenza). Secondo quanto emerso, nell'Incidente sono ...

Incidente frontale sulla statale : due morti : Drammatico Incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2.30, all'altezza del chilometro 17 sulla statale Romea a nord di Ravenna, tra la rotonda di Casal...

Incidente sulla A21 - maxi colletta on line per i funerali della famiglia francese : Incidente sulla A21, maxi colletta on line per i funerali della famiglia francese Incidente sulla A21, maxi colletta on line per i funerali della famiglia francese Continua a leggere L'articolo Incidente sulla A21, maxi colletta on line per i funerali della famiglia francese sembra essere il primo su NewsGo.

Incidente sulla A21 - maxi colletta online per i funerali della famiglia francese : Ci sono anche diversi italiani tra coloro che in queste ore stanno partecipando a una raccolta fondi per aiutare la famiglia Kornatowski a organizzare il funerale delle

Calabria - Incidente sulla strada statale 106 : muore una giovane donna Video : CONDOFURI REGGIO #Calabria - Una terribile notizia ha scosso il pomeriggio sulle strade calabresi, per la precisione a Condofuri, centro in provincia di Reggio Calabria. Si tratta dell'ennesimo incidente che avviene sulla terribile strada statale 106 [Video], denominata ormai da diverso tempo 'la strada della morte', a causa dei costanti incidenti, molti dei quali mortali, che periodicamente si verificano.. A farne le spese questa volta è una ...

Gianni Nazzaro / Salvo dopo un tragico Incidente : "Ho sentito la mano di Gesù sulla testa" (S'è fatta notte) : Gianni Nazzaro ha vissuto una vita travagliata e ricca di episodi spiacevoli, che racconterà al programma televisivo "S'è fatta notte", su Rai uno. (Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:23:00 GMT)

SCUOLABUS SI RIBALTA A CASTELLUCCHIO/ Mantova - Incidente sulla Sp10 : 50 bambini a bordo - ci sono feriti : Si RIBALTA SCUOLABUS a CASTELLUCCHIO (Mantova) con 50 bambini a bordo: ultime notizie, forse malore dell'autista all'origine. Pullman Apam schiantato nel fosso, ci sono feriti(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 14:37:00 GMT)

Incidente sulla Milano-Meda - Greta muore a 18 anni : l'auto è carambolata contro il guardrail - feriti 3 ragazzi Foto : Terrificante Incidente stradale sabato notte lungo la Statale 35 Milano-Meda in direzione Como tra Meda e Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. Una ragazza di 18 anni, Greta Dicorato,...

Incidente mortale sulla s.s. 106 - terza vittima in due settimane : Vincenzo Gatto, di 46 anni, ha perso la vita nell'ennesimo Incidente avvenuto ieri sera sulla s.s.106 al chilometro 377 nel comune di Villapiana (CS), mentre si recava nella vicina Corigliano Calabro ...

Incidente sulla Milano-Meda : morta ragazza di 18 anni - tre feriti - : Lo schianto tra Meda e Barlassina, in provincia di Monza e Brianza, in direzione Como. Coinvolta una sola auto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane conducente ha perso il controllo del mezzo ...