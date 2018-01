Inchiesta vendita Milan | Ghedini | ' Da Stampa un' aggressione con notizia falsa Reagiremo'

Vendita Milan - pm Greco : allo stato nessuna Inchiesta : La Procura di Milano ha smentito di aver avviato un'inchiesta penale in relazione alla Vendita del Milan all'imprenditore cinese Yonghong Li. 'Non c'è nessun fascicolo di indagine per sospetto ...

Inchiesta sulla vendita Milan La Procura smentisce il fango : "Allo stato, non esistono procedimenti penali relativi alla compravendita dell'AC Milan". Poco prima di mezzogiorno il Procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco incontra i giornalisti e smentisce con nettezza la notizia pubblicata oggi su due quotidiani: l'apertura di un fascicolo di indagine per riciclaggio relativo alla cessione della squadra rossonera ad una compagine cinese. La notizia, pur precisando ...

La Stampa scrive che la procura di Milano ha aperto un’Inchiesta sulla vendita del Milan : In un articolo pubblicato oggi in prima pagina, la Stampa scrive che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla vendita del Milan da parte di Silvio Berlusconi all’imprenditore cinese Yonghong Li, finalizzata nella primavera del 2017. L’inchiesta, coordinata dal The post La Stampa scrive che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla vendita del Milan appeared first on Il Post.

