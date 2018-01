Il Sound of 2018 | il concorso musicale di BBC che premia gli artisti più promettenti | è

BBC Sound of 2018 : vince la norvegese Sigrid - già premiata con un EBBA Award : BBC Sound of 2018: vince la norvegese Sigrid, già premiata con un EBBA Award Euromusica - Dove c'è Musica Con un poì di malcelato orgoglio possiamo dire che noi di Euromusica della norvegese Sigrid parliamo da diverso tempo, esattamente dallo scorso luglio, quando ha debuttato col singolo ‘Don’t kill my vibe”. Dell’altro singolo, seguito al suo primo EP di… Continue Reading → BBC Sound of 2018: vince la ...