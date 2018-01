Il Real Madrid sprofonda in classifica Zidane | ' Tanta sfortuna | non meritiamo tutto

La Liga Real Madrid; Zidane : ”E’ solo un momento no” : Il tecnico del Real Madrid ha parlato al termine della gara con il VillaReal persa al ‘Bernabeu’. Un’altra sconfitta per il Real Madrid. La squadra di Zinedine Zidane, a -16 dalla capolista Barcellona, perde clamorosamente al ‘Santiago Bernabeu’ con il VillarReal che si impone 1-0 grazie al gol di Fornals all’87’. Dopo la sconfitta ottenuta contro il VillaReal, il tecnico del Real Madrid Zinedine ...

Il Real Madrid “appoggia” Zidane - per i momento… : Zinedine Zidane restera’ l’allenatore del Real Madrid finche’ vorra’ o comunque finche’ avra’ la forza di andare avanti. A dispetto delle indiscrezioni delle ultime settimane, c’e’ assoluta fiducia nel tecnico francese. Secondo “Marca”, nessuno all’interno del club si sogna di mettere in discussione Zizou nonostante gli ultimi deludenti risultati: i successi ottenuti da quando ha ...

Real Madrid - Adidas punta sulla novità : terza maglia 2018-2019 rossa con inserti bianchi : anticipazioni terza maglia Real Madrid 2018-2019. Aria di rinnovamento in casa Real Madrid, almeno per quanto riguarda il look di Cristiano Ronaldo e compagni. Adidas, sponsor tecnico della formazione campione del mondo, è infatti già al lavoro per progettare le divise che saranno indossate nella stagione 2018-2019 e sta pensando a qualcosa che si discosta […] L'articolo Real Madrid, Adidas punta sulla novità: terza maglia 2018-2019 rossa ...

Real Madrid Neymar/ 400 milioni potrebbero non bastare - Emery : vogliono destabilizzarci : Real Madrid Neymar, 400 milioni potrebbero non bastare, PSG è questione di orgoglio. Il club spagnolo vorrebbe assicurarsi la stella della nazionale brasiliana ma…(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 10:54:00 GMT)

Real Madrid - Loew per il dopo Zidane? - : Secondo Sport, il Real Madrid sta negoziando con Joachim Loew per il dopo Zidane. Il club avrebbe già contattato il tecnico della Germania campione del mondo e i colloqui proseguiranno nelle prossime ...

Mercato Roma - anche il Real Madrid tra le pretendenti di Alisson : Su di lui, secondo Sky Sport, non solo PSG e Liverpool . anche il Real Madrid sarebbe interessato e avrebbe preso informazioni per giugno . Ciò che sembra sicuro, al momento, è la sua permanenza in ...

Real Madrid - OFFERTA CHOC PER NEYMAR/ Pronti 400 milioni - ma il Manchester United potrebbe offrirne di più! : NEYMAR al REAL MADRID? Pronti 400 milioni per il fuoriclasse del Paris St Germain, ma il Manchester United potrebbe offrirne di più! Asta folle all'orizzonte per il brasiliano?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 21:54:00 GMT)