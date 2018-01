: Il Real a pezzi, perde anche con il Villarreal: ora Zidane rischia - LaraPolidori : Il Real a pezzi, perde anche con il Villarreal: ora Zidane rischia - infoitsport : Il Real a pezzi, perde anche con il Villarreal: ora Zidane rischia (Il Messaggero) - zazoomblog : #Il Real a pezzi perde anche con il Villarreal ora Zidane rischia #Il #Real #a #pezzi, #perde #anche #con #il ... - IlmsgitSport : Il #real a pezzi, perde anche con il Villarreal: ora #zidane rischia - ilmessaggeroit : Il #real a pezzi, perde anche con il Villarreal: ora #zidane rischia -

Leggi la notizia su sport.ilgazzettino

(Di sabato 13 gennaio 2018) IlMadrid campione del mondo per club e campione d'Europa in carica naufraga sotto il diluvio e si arrende nel Santiago Bernabeu al Villar, vittorioso per 1-0 nella 19/a giornata della Liga . Ancora si devono giocare ...