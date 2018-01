Il primo asteroide proveniente dallo ' spazio esterno'

Spazio - scoperto il primo asteroide proveniente dall'esterno del sistema sociale : Si tratta dell'unico oggetto fin qui conosciuto proveniente dall'esterno del nostro sistema solare. Gli astronomi, che l'hanno "scovato" appena un mese fa, ritengono che possa arrivare dalla costellazione della Lira e l'hanno battezzato 1I/2017U1, dove 1I sta proprio per oggetto interstellare. Segue

Scuro - rossastro e molto allungato : il primo asteroide interstellare è qualcosa di mai visto prima : Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto Scuro, rossastro, molto ...