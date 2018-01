Il mercato della Roma non decolla da Londra

Calciomercato - il punto sulle trattative della Lazio : dai rinnovi di Luis Alberto e de Vrij a Caceres : Operazione rinforzi? "Completata." Arruolato Martin Caceres, esperienza e duttilità tattica. Operazione rinnovi? "Ci siamo quasi". Il Calciomercato della Lazio è strutturato su due linee. Forse tre. ...

Boscoreale - Comune e Slow - Food Vesuvio convenzionati per realizzare sei edizioni del 'mercato della terra' : Non da meno la nostra azione si inserisce anche nell'ottica di sostenere l'economia locale rinforzando la crescita delle tante attività imprenditoriali legate ai temi delle produzioni agricole e ...

Calciomercato - il punto sulle trattative della Juventus : da Can a Barella - occhi al futuro : In un gennaio senza troppi impegni, la Juventus non resta assolutamente ferma. Dopo un inizio di stagione traballante, la squadra di Massimiliano Allegri ha ricominciato a macinare punti al ritmo ...

Il mercato di riparazione a rilento delle prime cinque della classe : Come riferito da Sky sport, il centrale passa all'Inter in prestito oneroso di 500 mila euro con un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Non finisce qui. Infatti, Sabatini sta cercando di ...

Calciomercato Milan/ News - Antonelli : continua il pressing della Viola (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino sinistro della compagine meneghina, Luca Antonelli, continua ad essere nel mirino della Fiorentina(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:39:00 GMT)

Calciomercato estivo - possibile svolta : anticipata la fine della sessione prima dell’inizio del campionato? : Una svolta tanto attesa e richiesta da più parti potrebbe presto diventare ufficiale. Si sta infatti pensando ad anticipare la fine della sessione di Calciomercato estiva, in modo che finisca prima dell’inizio del campionato. A svelare tale ‘piano’ è stata oggi la Gazzetta dello sport. La finestra estiva di mercato potrebbe dunque terminare anzitempo, in accordo con quanto fatto in Premier League. In Inghilterra infatti la ...

Calciomercato Lazio - De Vrij tiene sulle spine i biancocelesti : il punto della situazione : Calciomercato Lazio – Ancora nessuna risposta da Stephan De Vrij che continua a tenere sulle spine la Lazio. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora preso una decisione in merito al suo futuro. Il club biancoleste si è spinto al massimo delle sue possibilità mettendo sul piatto una ricca offerta da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus legati ad obiettivi che avvicinano l’ingaggio a 3 milioni di ...

Serie B : mercato senza tregua - gli affari conclusi - gran colpo della Ternana Video : Tante le trattative concluse in queste ultime ore per i club di Serie B, in sede di #Calciomercato. Tra la serata di ieri 9 e la giornata di oggi 10 gennaio sono stati messi a segno molti colpi. Il Cittadella ha ingaggiato, a parametro zero, il terzino Matteo Liviero che dopo le visite mediche ha effettuato con i nuovi compagni il primo allenamento della settimana. Palermo, preso Fiore dallo Standard Liegi Il Palermo [Video] ha ufficializzato ...

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA/ Sono fidanzati? L'ex tronista e la modella insieme al supermercato! : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA stanno insieme? Scherzi e risate in auto tra L'ex tronista di Uomini e Donne e la modella, ma i dubbi dei fan aumentano!(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 22:27:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - asse con il Cittadella : coinvolti tre giocatori : Calciomercato Atalanta – Tra Atalanta e Cittadella potrebbe instaurarsi un possibile asse di mercato. Nell’ultimo contatto avuto dalle due società si è parlato di diversi giocatori. Un nome che piace molto agli orobici è quello di Christian Kouamé, che potrebbe rientrare nella trattativa per il ritorno dell’attaccante Luca Vido in Veneto. L’operazione comuque non è semplice. All’Atalanta inoltre piace anche il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - interesse di Crotone e Spal per Pantic della Dinamo Kiev : Alexandar Pantic, difensore della Dinamo Kiev, potrebbe approdare in Serie A in questa sessione di mercato invernale. Il centrale classe 1992 in stagione ha collezionato appena 5 presenze tra campionato, coppa d’Ucraina e Europa League e potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare la continuità perduta. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Crotone e Spal hanno mostrato interesse per Pantic. Il difensore serbo costa ...

Calciomercato Roma : Strootman nel mirino della Juve - Peres e Castan in uscita - Vidal ha detto no : Calciomercato Roma Kevin Strootman sembra intenzionato a lasciare la Roma a fine stagione. Oltre la Juventus, comunque interessata, la sua destinazione dovrebbe essere la Premier League, dove l'...

Immobiliare : il mercato della casa vacanza è in ripresa : ... Gressoney, Ayas, Valtounenche e Zermatt, dando vita al terzo più grande anello di sci al mondo. A Cervinia si ricercano bilocali nella zona centrale (da 4000 a 5000 euro al mq se in buono stato) e ...