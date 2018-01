: "Il maggio ’68 è stato un movimento maschile. E il movimento #MeToo lo dimostra" - acerbosocial : "Il maggio ’68 è stato un movimento maschile. E il movimento #MeToo lo dimostra" - HuffPostItalia : "Il maggio ’68 è stato un movimento maschile. E il movimento #MeToo lo dimostra" - rodolfo_remondi : @anna_salvaje Cara Anna è un pochino differente ! Maggio 68 e la libertà sessuale etc..Le femministe francesi dicon… - CAILigure : Maggio 2018...ci siamo quasi! E' a buon punto la produzione di Finale '68, progetto che sosteniamo e seguiamo... - 68_dux : De Maggio: "Per tutta Italia quello di Bernardeschi è rigore, tranne che per Mauro..."quest 'anno fateli venire ... -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 13 gennaio 2018) Neldel 1968 non erano ancora nati. Anzi, neanche i loro genitori avevano l'età per fare figli. Cinquant'anni dopo, Daniel Cohn Bendit ha appoggiato Emmanuel Macron. Gli slogan dell'epoca fanno capolino sulle magliette e su altri prodotti personalizzabili. Il '68 lo hanno scoperto più che altro sui banchi di scuola, a lezione di storia, o più tardi grazie alla militanza.Nel 2018, superata la soglia dei vent'anni, hanno degli ideali ben radicati. Da attivisti, vivono nell'epoca dei social network. Cinquant'anni fa, avrebbero potuto (in teoria) prendere parte ai celebri "avvenimenti" delfrancese. Adrien Quatennens, 27 anni, è deputato di France Insoumise; Mathilde, anche lei ventisettenne, è una femminista che lavora "fuori e dentro" il web, nei Paesi Bassi. Victor, ventun anni, studia scienze politiche ed è un ex militante di "Nuit ...