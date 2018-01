Il centrodestra ha scritto tutti i titoli del programma elettorale : "Un programma per l'Italia per la crescita, la sicurezza, le famiglie e la piena occupazione". È il titolo dei dieci punti del programma del centrodestra messo a punto dal gruppo di lavoro della coalizione in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Il documento verrà sottoposto nei prossimi giorni all'esame dei leader del centrodestra per l'approvazione finale e definitiva. Tasse Riforma del ...