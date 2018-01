Il 2018 secondo i futurologi di 100 anni fa

SUPERBRAIN 2018 / Pagelle e video : buoni gli ascolti ma Paola Perego si ferma al secondo posto : Il primo vincitore della stagione di SUPERBRAIN 2018 è Matteo di Cianni, un concorrente dalla memoria senza limiti. Al secondo posto la piccola Tess Tedeschi, una bimba in grado di...(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:43:00 GMT)

Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim 2018 : Christina Ager la più veloce nella prova sprint. Secondo posto per Sofia Goggia : Il weekend di Bad Kleinkirchheim della Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha preso il via. Nonostante il maltempo che imperversa nella cittadina austriaca, costringendo all’annullamento della prova di ieri e al cambio di programma per le gare del weekend, quest’oggi si è disputata la prova cronometrata di Discesa, utile per consentire il regolare svolgersi della gara di domenica. La più veloce su un tracciato a dir poco ...

Lo sblocco tramite sensore per le impronte digitali sarà il metodo preferito anche nel 2018 secondo TrendForce : Malgrado iPhone X TrendForce afferma che anche il 2018 sarà l'anno in cui il sensore per le impronte digitali avrà la meglio fra i vari sistemi di sblocco. L'articolo Lo sblocco tramite sensore per le impronte digitali sarà il metodo preferito anche nel 2018 secondo TrendForce è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Tra i 52 luoghi da vedere assolutamente nel 2018 secondo il 'New York Times' ci sono anche 3 regioni italiane : L'economia di località tanto belle merita di ripartire e il miglior modo per aiutare le popolazioni caraibiche è, appunto, prenotare subito una vacanza tra quei lembi di terra incantanti. 5. Il Lago ...

I giochi più attesi del 2018 secondo i lettori di Eurogamer - articolo : Inauguriamo questo nuovo e scoppiettante anno nello stesso modo in cui abbiamo concluso il precedente, passando la parola a voi lettori. Dopo aver eletto Horizon Zero Dawn miglior gioco del 2017 cosa attendete di più nei prossimi mesi? Avete risposto in massa a questa domanda ed è tempo di conoscere i risultati! Come specificato durante i sondaggi, i papabili candidati non erano limitati alle esclusive per la piattaforma di riferimento, allo ...

Tra i 52 luoghi da vedere assolutamente nel 2018 secondo il "New York Times" ci sono anche 3 regioni italiane : Il 2018 è iniziato solo da pochi giorni, ma i veri appassionati di viaggi fremono già per trovare la giusta mèta (o le giuste mete) da visitare durante l'anno. In loro soccorso, come accade ogni gennaio, è intervenuto il New York Times, che ha pubblicato una speciale rubrica dal titolo 52 luoghi da vedere nel 2018. anche l'Italia può gioire: il prestigioso quotidiano americano ha infatti inserito in classifica ...

Tre regioni italiane nei 52 posti del mondo da visitare nel 2018 secondo il New York Times : Tra i 52 luoghi da visitare nel 2018 secondo il New York Times tre sono in Italia. Nell’annuale classifica del quotidiano americano, il nostro Paese vince tra quelli stranieri con tre raccomandazioni contro l’unica...

Siviglia è la città che tutti dovrebbero visitare nel 2018 (secondo Lonely Planet) : La guida Lonely Planet l'ha inserita al primo posto nella classifica delle dieci città da visitare nel 2018. E, in effetti, Siviglia sembra meritare il podio: ricca di storia e di magia, di contaminazioni tra cultura cristiana e araba, vale sicuramente una visita. Passeggiare nell'intreccio di vie della parte vecchia, salire in cima alla Torre Giralda, ammirare il panorama dal fiume Guadalquivir: ecco dieci motivi per cui la città ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni femminili : Sara Errani accede al secondo turno - eliminata Roberta Vinci : Hanno avuto inizio quest’oggi a Melbourne (Australia) le Qualificazioni degli Australian Open 2018 del singolare femminile. L’Italia schierava cinque giocatrici tra cui anche Sara Errani e Roberta Vinci, costrette ad iniziare il loro percorso Australiano in anticipo rispetto al solito per una classifica WTA non così positiva. Ebbene, in attesa di quel che farà Jasmine Paolini, opposta alla ceca Barbora Krejcikova, solo la Errani è ...

Sci alpino - discesa Wengen 2018 : Hannes Reichelt il migliore nella prima prova. Fill secondo e Innerhofer quarto : Dopo il rinvio di ieri per maltempo, si è svolta la prima prova della discesa di Wengen. A realizzare il miglior tempo è stato l’austriaco Hannes Reichelt, giunto al traguardo in 2’31″50 e confermandosi uno dei favoriti per la vittoria nella gara di sabato. Una prima prova che ha sorriso anche ai colori azzurri, con ben due italiani nei primi quattro posti. Peter Fill è secondo a 23 centesimi dalla vetta della classifica, ...

Previsioni meteo 2018 - secondo gli esperti non si può escludere un record di afa in estate : Le Previsioni degli esperti su come si comporterà il clima nel corso del 2018 non promettono nulla di rassicurante. Dopo appena dieci giorni dall'inizio dell'anno, riporta il Messaggero, i primi segnali che la stagione estiva potrà toccare record di caldo mai visti finora ci sono tutti. Le temperatu

Previsioni materie prime 2018 - oro in calo secondo ADIIS : ... nel caso in cui l' inflazione dovesse aumentare più del previsto, o ancora nel caso in cui i rischi geopolitici dovessero intensificarsi, le prospettive per l'economia globale dovessero deteriorarsi ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 10 gennaio 2018. Su Rai1 secondo appuntamento con Meraviglie – La penisola dei tesori : Alberto Angela Rai1, ore 21.25: Meraviglie – La penisola dei tesori – Seconda Puntata Seconda puntata di Meraviglie, il nuovo programma condotto da Alberto Angela che ha come tema i siti Unesco italiani. Sono 53, nessun paese al mondo ha avuto altrettanti riconoscimenti. Il nostro non solo è il patrimonio più ricco ma è anche distribuito in tutte le regioni e abbraccia tutti i periodi storici. Il percorso attraverso i tesori del ...

Ces 2018 - il futuro dellinnovazione tecnologica secondo Intel : ... non solo per la transcodifica, l'identificazione di oggetti ed eventi e lo streaming dell'esperienza agli spettatori online, ma anche per il mining dei dati risultanti al fine di ottenere ulteriori ...