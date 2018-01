I genitori che hanno rotto la costola al prof | Lui ha tirato un libro in testa a

Il prof rimprovera l'alunno : calci e pugni dai genitori che gli rompono una costola : Il rimprovero di un insegnante di educazione fisica a un alunno ha fatto scattare la protesta dei genitori che si sono recati a scuola e hanno picchiato il docente con calci e pugni , provocandogli la ...

Tragedia a Galtellì. Il parroco del paese : "Bisogna dare tutto l'affetto che meritano ai genitori del ragazzo" : "Giovanni è un sindaco che ha sempre avuto tanta sensibilità per il mondo giovanile e che adesso sta vivendo un momento drammatico - sottolinea il parroco - Resteranno sempre dei perché su quello che ...

La figlia disabile muore di stenti - indagati i genitori che avevano rifiutato l'assistenza sociale : La Procura di Bari ha aperto un'indagine per abbandono di persona incapace aggravato dalla morte con riferimento al decesso, probabilmente di stenti, di una 31enne disabile di Polignano a Mare (Bari). La morte risale al 6 gennaio scorso. Sono stati i genitori, ora indagati, a chiamare i Carabinieri dopo aver trovato la loro figlia senza vita in casa. Investigatori e sanitari hanno verificato nell'appartamento le assai precarie condizioni ...

Sanzioni fino diecimila euro per genitori che pubblicano sul web foto di minori Video : Pubblicare le foto [Video]dei propri figli sul web da oggi in poi potra' costare molto caro. Per la prima volta in Italia viene stabilita, infatti, una multa da parte del giudice ai danni di un genitore che avrebbe violato la privacy del figlio. Il giudice si sarebbe basato sull' articolo 96 e, in particolare, sul diritto d’autore inerente la legge 633 -1941 che prevede che il ritratto di una persona non può essere esposto al pubblico senza ...

Sofia - ai funerali chiesa gremita : presente anche Nek. I genitori : "Nessun rimpianto" : chiesa gremita per l'ultimo saluto alla piccola Sofia De Barros, la bambina di 8 anni affetta da una rara malattia neurodegenerativa divenuta simbolo della lotta per le staminali. In segno di...

I genitori della piccola Sofia dicono che Vannoni è un millantatore : Roma, 2 gen. (askanews) La nostra non è stata e non sarà mai una battaglia per il metodo Stamina. Davide Vannoni è un millantatore e nulla ha inventato. Noi insieme a Sofia, continueremo a batterci ...

Stamina - morta la piccola Sofia. Storia della bambina “farfalla” che i genitori hanno voluto curare con metodo Vanoni : Sofia De Barros è morta e con lei spariscono anche le eventuali ultime illusioni del cosiddetto metodo Stamina. Sofia, bambina di sette anni malata di leucodistrofia metacromatica, una patologia genetica gravissima e molto rara, non ce l’ha fatta e ha smesso di respirare la sera del 30 dicembre. A dare la notizia della scomparsa della bimba nata senza problemi ma che a un anno e mezzo aveva cominciato a zoppicare, paralizzatasi in pochi mesi e ...

Provincia Bolzano - da gennaio 'pacchetto baby' per i neo-genitori : Roma, 27 dic. (askanews) In gennaio l'Agenzia per la famiglia della Provincia di Bolzano avvia l'iniziativa 'pacchetto baby'. Ai neo genitori viene donato uno zainetto con preziose informazioni sul ...

genitori : 10 cose che odiamo - ma che facciamo per amore dei figli : Spesso tra come ci immaginavamo da Genitori a come siamo diventati una volta nato il piccolo, c’è un divario enorme, un vuoto incolmabile, fatto di tutte quelle piccole cose che non avremmo mai creduto di poter fare ma che invece affrontiamo, con una buona dose di coraggio, ogni giorno. È per il suo bene. Per amore del pargolo, di quella simpatica canaglia e dunque non ci si può sottrarre. Chi ha bimbi under 10, lo sa: la lista delle circostanze ...

Figli adottivi in cerca di genitori biologici che non si fanno trovare : “Una legge - perché non è solo questione di identità” : “La mia è la storia di una Figlia adottiva che non sapeva di esserlo”. Emilia Rosati è nata a Napoli, 65 anni fa, da “madre che non consente di essere nominata”. “Negli anni ’50 essere Figli adottivi era un tabù. L’ho scoperto per caso guardando dei documenti ospedalieri relativi a un ricovero di mia madre in ospedale”. Insieme ad Anna Arecchia, Emilia è l’anima del Comitato nazionale per il ...

Maddie McCann - i genitori le comprano i regali di Natale “nella speranza che ritorni” : Maddie McCann, i genitori le comprano i regali di Natale “nella speranza che ritorni” A rivelarlo sono stati gli stessi familiari della bimba inglese scomparsa in Portogallo nel maggio del 2007. “Non abbiamo mai perso la speranza. Vorremmo tanto festeggiare il Natale con Maddie” ha rivelato la madre.Continua a leggere A rivelarlo sono stati gli […] L'articolo Maddie McCann, i genitori le comprano i regali di Natale “nella ...

Caos vaccini - genitori in rivolta anche a Capannori : ... è arrivato alla conferenza informativa dello scorso martedì (19 dicembre) nell'auditorio San Romano, con la partecipazione di circa 300-350 genitori e l'adesione alla diretta streaming, prodotta a ...

Tradimenti passati - è giusto che un figlio ne parli con i genitori? : Scoprire che uno dei propri genitori, anni prima, ha avuto una storia con qualcun altro tradendo la fiducia del marito o della moglie (o, meglio, del papà o della mamma). Ma è stato poi perdonato e la scappatella seppellita fra i segreti di famiglia. La notizia, che pure da anni sembra appunto dimenticata, alle orecchie di un figlio o una figlia che appunto lo scoprano molto tempo dopo può produrre le conseguenze e le reazioni più diverse. Lo ...