Hyundai | la nuova Nexo al CES di Las Vegas

Hyundai - Il primo video teaser della nuova Veloster : La Hyundai prosegue la campagna di lancio della nuova Veloster. Questa volta la Casa coreana ha cercato di far risaltare uno dei temi portanti del lancio: il sound del motore, che i clienti potranno ascoltare in anteprima nel corso di una serie di eventi dedicati. In attesa di conferme, il lancio della vettura avverrà al Salone di Detroit (13-29 gennaio). Sound prima di tutto per la sportiva coreana. La Veloster, che abbiamo già visto in alcune ...