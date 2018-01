Huawei punta tutto sulla fotografia per i prossimi flagship

A tutta Huawei P8 Lite anche nel 2018 : spunta l’aggiornamento B619 - le ultime sui problemi WiFi : Riprende inarrestabile la marcia riguardante lo sviluppo di uno smartphone come il cosiddetto Huawei P8 Lite. A poco più di due settimane dalle prime notizie relative all'aggiornamento B617, come riportato praticamente in tempo reale sulle nostre pagine, oggi 9 gennaio è la volta di una nuovissima patch che a stretto giro dovrebbe mettere piede anche in Italia. Mi riferisco al pacchetto software B619, considerando il fatto che in Rete sono ...

Transizione minima dal Mate 10 Lite a Huawei P20 : spuntano nuove immagini in Rete : Da alcuni giorni si parla moltissimo del nuovo Huawei P20, soprattutto per le indiscrezioni riguardanti la dotazione di una tripla fotocamera che potrebbe aprire interessanti scenari nel panorama degli smartphone Android di fascia alta. Dopo aver analizzato questi rumors sulle nostre pagine ed in attesa di conferme sul comparto hardware di un device che intende conquistare tutti nel 2018, oggi 2 gennaio possiamo concentrarci su un video concept ...

Puntare adesso su Huawei P9 : ancora una scelta vantaggiosa? Pro e contro : State meditando sull'acquisto del rodato Huawei P9? Vorreste capire se vale ancora la pena investirci dei soldi? Il posto è quello giusto, speriamo solo questa breve analisi vi aiuti a schiarirvi le idee. Partiamo dal presupposto che è ormai passato un anno e mezzo dal giorno della presentazione del dispositivo, che ha catturato da subito l'attenzione di tutti per la sua fotocamera doppia. Ad oggi molte cose sono cambiate, nel senso che è più ...

Google soccorre Huawei P9 Lite per la memoria piena - spunta l’app Files Go : Un altro supporto per risolvere i problemi di memoria piena su Huawei P9 Lite viene offerto ai proprietari direttamente da Google, attraverso la nuova app proprietaria 'Google Files Go', che funziona un po' alla maniera di SD Maid (di cui vi abbiamo parlato qui), ma risultando del tutto gratuita, e per questo da molti preferita. Il tool avanzato prevede una suddivisione in due categorie specifiche, la prima proponente una serie di schede ...

Spunta l’aggiornamento Huawei P10 Lite B191 e B192 : quali novità? : Riparte l'aggiornamento per i Huawei P10 Lite. Dopo circa una decina di giorni dall'ultimo firmware riportato anche sul nostro magazine ossia il pacchetto B186 ma pure il 187, ecco che lo smartphone di fascia media ma dal grande successo commerciale sta iniziando a ricevere un successivo adeguamento software. Vediamo di che cosa si tratta. I due firmware specifici pensati per il Huawei P10 Lite sono il B191 e B192 che investono le varianti ...