Hawaii - panico per un sms : Missile in arrivo - fuggite. Ma è stato inviato per errore : "Ballistic Missile threat inbound to Hawaii.Seek immediate shelter. This is not a drill". Per farla breve la trduzione suone così: "Missile in arrivo, fuggite!". Alle Hawaii, dove gli Stati Uniti hanno il comando delle forze armate del Pacifico, è scattato un allarme per il lancio di un Missile balistico. Peccato che questo allarme si sia rivelato (poco dopo) del tutto infondato.Si tratta di una notizia ...