Grasso | M5S ondivago | su intesa valuteremo

Elezioni 2018 - Grasso : "No fiducia nel Pd. Alleanza con M5S? Vedremo" : ALLEANZE POST-ELETTORALI - Premesso che " non abbiamo fiducia nelle promesse e nelle azioni del Pd ", Grasso spiega: " I voti al Pd li ha levati Renzi quando ha cambiato la sua politica. Noi ...

Grasso - con M5s ora alleanza impossibile : (ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Con il M5S è impossibile allearsi perché non abbiamo nulla in comune, perché oggi dicono una cosa e domani un'altra; fanno discussione sull'euro, euro si …euro no…, sono ondivaghi. Possiamo iniziare a valutare un'eventuale alleanza nel momento in cui avranno una politica ben definita". Così Pietro Grasso, leader di Liberi e uguali, ad Agorà su rai Tre.

Sinistra : Grasso - M5s o Pd? Aperti a chi la pensa come noi : ROMA - "Di alleanze si parlerà dopo il 4 marzo, saremo Aperti e inclusivi per tutti quelli che la pensano come noi. A chi guardiamo? Io guardo avanti". Lo dice il leader di Liberi e Uguali Pietro ...

Sinistra - Grasso : "M5s o Pd? Aperti a chi la pensa come noi" - "Aboliamo le tasse universitarie" : "Di alleanze si parlerà dopo il 4 marzo, saremo Aperti e inclusivi per tutti quelli che la pensano come noi. A chi guardiamo? Io guardo avanti". Lo afferma il leader di Liberi e Uguali , Pietro Grasso ...