Google testa un nuovo design per il Pixel Launcher

Google Pixel Launcher testa una nuova barra di ricerca e G Suite migliora l’accessibilità : Gli utenti G Suite possono effettuare ricerche in specifiche cartelle su Google Drive, mentre Pixel Launcher sta testando una nuova barra di ricerca in Feed. L'articolo Google Pixel Launcher testa una nuova barra di ricerca e G Suite migliora l’accessibilità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google starebbe usando Pixelbook per testare Fuchsia OS : Google sta usando Pixelbook per testare Fuchsia OS, il sistema operativo pensato per funzionare su computer, tablet e smartphone. L'articolo Google starebbe usando Pixelbook per testare Fuchsia OS è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Chrome per Android testa un migliore supporto multilingue : Tra le novità in arrivo su Google Chrome ne troviamo anche una che sarà particolarmente apprezzata dagli utenti multilingue. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo Google Chrome per Android testa un migliore supporto multilingue è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nadia Toffa in testa alle ricerche su Google Italia nel 2017 : Milano (askanews) - Tra le persone più cercate del 2017 su Google spicca un nome Italiano, quello dell'inviata del programma televisivo "Le Iene" Nadia Toffa, colpita da gravi problemi di salute: è ...

Nadia Toffa in testa alle ricerche su Google Italia nel 2017 : Terza nel mondo tra personaggi con maggiore incremento di search L'articolo Nadia Toffa in testa alle ricerche su Google Italia nel 2017 proviene da VanityFair.it.

Roma. Il Tour d’Italia di Google fa tappa al Macro Testaccio : Dopo il successo dell’anteprima “Road to Grand Tour ” nelle Biblioteche di Roma e nei Punti Roma Facile, Google porta a Roma il Grand Tour d’Italia, un viaggio tra alcuni dei tesori culturali, dei capolavori e delle tradizioni del nostro…Continua a leggere →

Google sta testando una nuova sezione notifiche nel Play Store per Android : Una nuova sezione notifiche per il Play Store di Android è stata recentemente abilitata per qualche utente, anche se la sua funzione non è ancora chiara. L'articolo Google sta testando una nuova sezione notifiche nel Play Store per Android è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Rivoluzione automobili : Google testa su strada l’auto senza nessuno seduto davanti : Waymo, la società di Google specializzata nella ricerca delle auto a guida autonoma, annuncia di aver testato per la prima volta su strada dei veicoli senza guidatore e senza nessuno seduto nei posti davanti. L’esperimento, svoltosi a Phoenix in Arizona, risulta particolarmente interessante. Molte sono infatti le aziende ad aver introdotto le auto a guida autonoma, ma soltanto Google sta testando la guida autonoma senza nessuno seduto al ...

Google sta testando una nuova scheda nelle ricerche effettuate con l’app Google : Google sta aggiungendo una nuova scheda nelle ricerche effettuate attraverso l'app Google, che mostra le ricerche effettuate da altri utenti L'articolo Google sta testando una nuova scheda nelle ricerche effettuate con l’app Google è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google ha testato una gesture per avviare la fotocamera di Google Pixel 2 inclinandolo da bloccato : Pare che il team di Google abbia testato anche un'altra gesture per avviare rapidamente la fotocamera dei Google Pixel 2 e Pixel 2 XL L'articolo Google ha testato una gesture per avviare la fotocamera di Google Pixel 2 inclinandolo da bloccato è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google testa le comparazioni tra prodotti nel suo motore di ricerca : Pare che il team di Google stia testando una nuova funzionalità che permette di effettuare una comparazione tra due prodotti L'articolo Google testa le comparazioni tra prodotti nel suo motore di ricerca è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.