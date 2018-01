Gonzalo Higuain | C' è posta per te Il Pipita torna ospite di Maria de Filippi Nozze

Gonzalo Higuain - C'è posta per te/ Il Pipita torna ospite di Maria de Filippi - ma oggi qualcosa è cambiato... : Gonzalo Higuain sarà uno degli ospiti della prima puntata della ventunesima edizione di C'è posta per te, programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 10:00:00 GMT)

Gonzalo Higuain presto padre - Lara Wechsler è incinta : Segnato il goal decisivo della supersfida Napoli-Juventus venerdì sera, Gonzalo Higuain diventerà presto padre per la prima volta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante argentino sarà papà in primavera, a 30 anni.Lara Wechsler, sua fidanzata argentina, è incinta. Acqua e sapone e molto poco social, la bella Lara ha conosciuto l'amato Gonzalo a Madrid, quando il centravanti giocava con il Real, per poi ...

Higuain presto papà : il segreto del 'Pipita' è Lara Wechsler - incinta del primogenito di Gonzalo : La ragazza acqua e sapone con cui era fidanzato e con cui è tornato a stare in estate sarebbe, secondo Gazzetta dello Sport, anche incinta del primogenito di Higuain, che dovrebbe nascere in ...

Napoli-Juventus - Nicolas Higuain su Twitter : 'Fischiate - ma Gonzalo ha le p...' : ... "Con tutto il rispetto per il sindaco di Napoli, invece di parlare di calcio e di Higuain perché non si preoccupa di dedicarsi a parlare di politica? Si preoccupi della gente. Un forte abbraccio, ...

Fratello Higuain "Gonzalo ha le palle" : NAPOLI, 1 DIC - "Sono molto triste, abbiamo visto tutti il club del padrone romano battere 4-1 la Juventus. Che strano, mi sbaglio o ha vinto la Juve 1-0? Sará per la prossima. Continuate a fischiare ...

Napoli-Juventus 0-1 - Gonzalo Higuain gela il San Paolo e riapre di prepotenza il campionato : La durissima legge di Massimiliano Allegri . E di Gonzalo Higuain . Già, la Juventus sbanca il San Paolo e si ripropone di prepotenza nella lotta scudetto. Napoli battuto 1-0. A decidere la partita ...

Gonzalo Higuain : 'Intervento ok. Gli haters? Non meritano rispetto' : Gonzalo Higuain ha cominciato la riabilitazione dopo l'Intervento alla mano sinistra fratturata e sui social saluta i propri tifosi, spiegando che l' "operazione è andata molto bene". Un messaggio ...

Calcio - Gonzalo Higuain salta Napoli-Juventus! Il Pipita deve essere operato alla mano - niente sfida da ex al San Paolo : Gonzalo Higuain salterà l’attesissimo Napoli-Juventus, big match della quindicesima giornata di Serie A in programma venerdì 1° dicembre al San Paolo. Il Pipita, grande ex della partita, non sarà in campo a causa di una piccola frattura alla mano sinistra che dovrà essere operata. salta così l’incontro con la sua ex squadra e la sua ex tifoseria dopo l’infuocato mercato dell’anno scorso con molte polemiche. I bianconeri ...

Fifa 18 : Gonzalo Higuain è l’MVP di ottobre della Juventus! : EA Sports e la Juventus hanno appena annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di ottobre: si tratta dell’argentino Gonzalo Higuain, autore di un avvio di campionato straordinario. Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, […] L'articolo Fifa 18: Gonzalo Higuain è l’MVP di ottobre ...