Gli Stati Uniti hanno accusato VKontakte di violare i diritti d' autore

Volkswagen Passat GT - NeGli Stati Uniti la berlina diventa più sportiva : Tra le novità che la Volkswagen porterà al Salone di Detroit ci sarà anche una nuova evoluzione sportiva della Passat, la GT. Il nuovo allestimento rende più dinamica l'estetica della vettura, riproponendo la meccanica della versione V6 già commercializzata Negli Stati Uniti e affinandola per migliorare la guidabilità della tre volumi.Linee sottili. La trasposizione di produzione della GT Concept presentata durante lo scorso Salone di Los ...

Meteo USA - nuova potente tempesta provoca neve - ghiaccio e inondazioni : paralizzato il nord-est deGli Stati Uniti [FOTO e MAPPE] : 1/17 ...

Federica Mogherini amica dei dittatori - imbarazzo neGli Stati Uniti : Contestato da amministrazione Trump e Israele , il trattato, e il regime che lo ha firmato, è stato blindato dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini: 'L'Iran ...

Cos’è HQ Trivia - il quiz per smartphone che va forte neGli Stati Uniti : E si comincia a parlarne anche in Italia: è diverso dagli altri perché le domande le fa un presentatore in diretta e si vincono soldi veri The post Cos’è HQ Trivia, il quiz per smartphone che va forte negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Fiat Chrysler : 1 miliardo di investimenti neGli Stati Uniti : TORINO - Fca investe più di un miliardo di dollari nell'impianto di Warren in Michigan, dove trasferirà dal Messico nel 2020 la produzione della prossima generazione di Ram heavy Duty. E grazie anche ...

Twitter - Facebook e Google attese di nuovo al Congresso deGli Stati Uniti : Il senatore Patrick Leahy interroga le grandi aziende tech sul coinvolgimento della Russia nelle elezioni Usa durante l’audizione del 31 ottobre (Drew Angerer/Getty Images) “Terrorismo e social media: la grande tecnologia sta facendo abbastanza?“: non è il titolo di un giornale, ma quello dell’udienza che il 17 gennaio vedrà convocati Twitter, Facebook e Google davanti al Congresso degli Stati Uniti per rendere conto del ...

Coldiretti - Made in Italy : Gli Stati Uniti al 3° posto tra i principali italian food buyer : Il rialzo dell’euro frena le esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti dopo che nel corso del 2017 si è registrato un aumento complessivo del 9% per un importo record di circa 40 miliardi di euro. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento al tasso di cambio dell’euro che ha raggiunto nei confronti del dollaro il livello massimo da tre anni dopo l’accordo politico in Germania. Gli Stati Uniti – continua la Coldiretti – ...

L'Ue e i suoi Stati membri sollecitano Gli Usa ad attuare l'Accordo sul nucleare iraniano : Giovedì 11 gennaio l' alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito hanno ribadito a Bruxelles che L'Ue e i suoi Stati membri si impegnano a sostenere la piena ed ...

Capo della Yakuza arrestato in Thailandia : Gli sono stati fatali i suoi tatuaggi : Dopo circa 14 anni di latitanza dorata, un vecchio boss della Yakuza giapponese è stato pizzicato dalla polizia thailandese che è arrivata a lui grazie alle immagini del suo corpo tatuato su Facebook. La cattura del criminale giapponese, Shigeharu Shirai di 72 anni, è avvenuta mercoledì mentre faceva shopping come consuedudine nel mercato principale di Lopburi dove viveva. Ricercato dalla polizia giapponese dal 2003 Le autorità giapponesi ...

Tre spettacoli in un solo week-end I Jersey Boys - in scena questa sera - 12 gennaio - sono stati premiati aGli ultimi Italian Musical Awards : Ricomincia alla grande la stagione del Teatro Carbonetti di Broni. week-end intenso il 12,13 e 14 gennaio con spettacoli per tutti i gusti e tutte le età. Venerdì 12 gennaio 2018 ore 21.15 Jersey Boys " Musical Produzione Teatro Nuovo di Milano, Jersey Boys, applaudito nei più importanti teatri Italiani e al ...

Cosa succede se Gli Stati Uniti diventano il maggior produttore di petrolio al mondo : Al di là del dato Statistico il sorpasso da parte degli Usa di Russia e Arabia Saudita come principale produttore di petrolio al mondo è un fatto importante che potrebbe dare adito a conseguenze rilevanti. Secondo il Dipartimento dell'Energia Usa infatti nel 2019 la produzione petrolifera supererà sia quella dell'Arabia Saudita ...

Gli Usa accusano : "In Iran miGliaia di manifestanti arrestati - torturati e uccisi" : I "guardiani della rivoluzione" hanno annunciato che le proteste che hanno infiammato l'Iran sono definitivamente "sedate" ma l'onda lunga della rivolta è tutt'altro che finita. Il governo degli Stati...

Sembra che a Genova siano stati esposti dei ModiGliani falsi : Lo dice una perizia ordinata dalla procura, secondo cui una ventina di quadri sono stati «grossolanamente falsificati» The post Sembra che a Genova siano stati esposti dei Modigliani falsi appeared first on Il Post.