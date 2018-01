' Giù le mani da Orietta' | la Berti pro M5s non piace al Pd ed esplode la polemica

Di Maio : "Giù le mani da Orietta Berti" : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. E' stato per me un vero piacere! Abbiamo chiacchierato per un po', ci siamo raccontati i nostri impegni e ne ho approfittato per farmi un selfie assi

Di Maio : "Giù le mani da Orietta Berti" : "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. E' stato per me un vero piacere! Abbiamo chiacchierato per un po', ci siamo ...

Di Maio : "Giù le mani da Orietta Berti" : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. E' stato per me un vero piacere! Abbiamo ...

Elezioni - Di Maio (M5S) : Giù le mani da Orietta Berti : Roma, 13 gen. (askanews) - "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. È stato per me un vero piacere! Abbiamo ...

"Giù le mani da Orietta Berti". Luigi Di Maio difende la cantante dall'esposto Pd : "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. E' stato per me un vero piacere! Abbiamo chiaccherato per un po', ci siamo raccontati i nostri impegni e ne ho approfittato per farmi un selfie assieme a lei che ho prontamente girato a mia mamma, sua grande fan. Insomma c'è stata subito una grande simpatia reciproca e mi ha detto che seguiva attentamente gli sviluppi ...

Giù le mani da Orietta Berti! : di Luigi Di Maio Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. E' stato per me un vero piacere! Abbiamo chiaccherato per un po', ci siamo raccontati i nostri impegni e ne ho approfittato per farmi un selfie assieme a lei che ho prontamente girato a mia mamma, sua grande fan. Insomma c'è stata subito una grande simpatia reciproca e mi ha detto che seguiva attentamente ...

Germania - raggiunto l'accordo per il governo : Sono stati trovati i punti d'incontro tra socialdemocratici, cristiano-sociali e bavaresi sui principali scogli da superare: immigrazione, Europa e tasse e quindi la formazione del nuovo governo si preannuncia in discesa. Il leader Spd: "Risultato eccezionale".

Germania - verso la terza Grosse Koalition Accordo raggiunto - all'insegna di "più Europa - meno migranti" : E' racchiuso in 28 pagine l'Accordo partorito tra l'unione cristiano democratica e l' Spd, per portare la prima economia d' Europa fuori dalle incertezze restituite dal voto di settembre. Un Accordo ...

Germania - raggiunto l'accordo di governo : Tetto di 200mila rifugiati e riforma zona euro "alla Macron" : Sono stati trovati i punti d'incontro tra socialdemocratici, cristiano-sociali e bavaresi sui principali scogli da superare: immigrazione, europa e tasse e quindi la formazione del nuovo governo si preannuncia in discesa. Il leader Spd: "Risultato eccezionale". Anche se i suoi delegati devono ancora votare l'intesa

Germania - raggiunto l'accordo di governo : Tetto di 200mila rifugiati e riforma zona euro "alla Macron" : Sono stati trovati i punti d'incontro tra socialdemocratici, cristiano-sociali e bavaresi sui principali scogli da superare: immigrazione, europa e tasse e quindi la formazione del nuovo governo si preannuncia in discesa. Anche se i delegati Spd dovranno votarla

GRANDE COALIZIONE IN GERMANIA/ Governo Cdu-Csu con Spd - raggiunto l’accordo : la vittoria di Angela Merkel : GERMANIA, raggiunto l'accordo per la GRANDE COALIZIONE: Governo Cdu-Csu con Spd, vittoria per Angela Merkel (quarto mandato), Schulz "battuto". Accordi su Tasse e Immigrazione(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:41:00 GMT)

Germania - svolta nelle trattative sul governo : raggiunto accordo su grande coalizione : È stata trovata una breccia per un possibile accordo di governo nelle trattative tra Cdu-Csu e Spd, dopo quasi 24 ore di consultazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa tedesca...

Germania - svolta nelle trattative sul governo : raggiunto accordo su grande coalizione : È stata trovata una breccia per un possibile accordo di governo nelle trattative tra Cdu-Csu e Spd, dopo quasi 24 ore di consultazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa tedesca...

Giù le mani dall'Artico : di Fabio Massimo Castaldo, Efdd - MoVimento 5 Stelle Europa Usa, Russia e Cina hanno dato il via libera allo sfruttamento dell'Artico. È un vero e proprio assalto. Trump ha cancellato con un colpo di spugna la politica di tutela Obama, consentendo di trivellare il 90% della piattaforma continentale. Putin punta al controllo del circolo polare, aperto dallo scioglimento dei ghiacci. Oltre ad enormi giacimenti di gas naturale, parliamo di rotte ...