Francesco Monte parla a Verissimo

A Verissimo Riki - Stefano De Martino - Francesco Monte e Loretta Goggi - ad Amici 17 Enrico Nigiotti - a Gulp Music e Tv Talk… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 13 gennaio. Ospiti di Gulp Music del 13 gennaio 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. Ospiti Pierdavide Carone e Antonio Maggio che si sono uniti per il Diamoci del Tour, una serie di concerti acustici nei più importanti club […] L'articolo A Verissimo Riki, Stefano De Martino, Francesco Monte e Loretta Goggi, ad Amici 17 Enrico Nigiotti, a Gulp ...

Francesco Monte a Verissimo riparla di Cecilia Rodriguez : “Il sentimento c’è…” : Francesco Monte, ex tronista e prossimo concorrente de L’isola dei famosi, è ospite di Verissimo nella puntata in onda sabato 13 gennaio dalle 16 su Canale 5. Ecco cosa dichiara a Silvia Toffanin… anche sulla sua ex Cecilia Rodriguez. Francesco Monte: “L’isola dei famosi? Voglia di rinascita” Monte è pronto per partire per l’Honduras: “Sono […] L'articolo Francesco Monte a Verissimo riparla di Cecilia ...

Isola dei Famosi - confermato Francesco Monte : "Sono caricato a molla" : Conto alla rovescia per la partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda da lunedì 22 gennaio, su...

CAST ISOLA DEI FAMOSI 2018/ I concorrenti sono : Francesco Monte confermato - Sabrina Ghio assente : ISOLA dei FAMOSI 2018, edizione a rischio dopo il terremoto in Honduras? Rosa Perrotta si prepara comunque alla partenza, ma prima arriva la promessa di Pietro Tartaglione.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:55:00 GMT)

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme? / Video - la coppia a cena con Francesco Monte : Luca Onestini e Ivana Mrazova, i due ex gieffini stanno insieme oppure no? Riccardo Signoretti critica la coppia a Pomeriggio 5 e l'ex tronista risponde per le rime, ecco le ultime.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 16:19:00 GMT)

Luca Onestini e Francesco Monte : la fine degli Oneston?/ Luca senza Tonon si diverte a cena : Luca Onestini e Francesco Monte sono diventati amici, come riportato da alcune Instagram Stories dei due ex di Uomini e donne. Ma cosa pensa Raffaello Tonon di questo rapporto?(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:57:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / La coppia ospite del Pitti Uomo dopo Francesco Monte - s'incontreranno? : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, rispunta la questione "Francesco Monte": sul web è guerra tra i fan delle due fazioni, ma i diretti interessati rispondo così.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 09:06:00 GMT)

Francesco Monte racconta il dolore che sta vivendo Video : #Francesco Monte, ex protagonista amatissimo del pubblico della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, è stato recentemente al centro del gossip per via della sua storia con Cecilia Rodriguez conclusasi in diretta TV. [Video] La giovane sorellina di Belen Rodriguez ha deciso di lasciare il bel pugliese dopo 5 anni d'amore intenso per il giovane ciclista Ignazio Moser, figlio del grandissimo campione italiano Francesco Moser, conosciuto ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Rispunta Francesco Monte : sul web è guerra tra i fan! : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Rispunta la questione "Francesco Monte": sul web è guerra tra i fan delle due fazioni, ma i diretti interessati rispondo così.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 06:41:00 GMT)

Ivana Mrazova e Luca Onestini : la coppia a cena con Francesco Monte : Ivana Mrazova e Luca Onestini insieme: Francesco Monte a cena con la coppia Luca Onestini e Francesco Monte si sono riuniti per una cena insieme a Ivana Mrazova e altri amici. A rivelare il tutto è stato proprio l’ex gieffino, il quale ha condiviso delle Storie su Instagram che li ritrae insieme. Luca, in modo […] L'articolo Ivana Mrazova e Luca Onestini: la coppia a cena con Francesco Monte proviene da Gossip e Tv.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Niente matrimonio ma baci hot : le nuove dichiarazioni su Francesco Monte : Ignazio Moser ha smentito le voci sulle sue imminenti nozze con Cecilia Rodriguez, rivelando che l’anello è stato regalato da Belen alla sorella. I fan delusi dalle risposte dell'ex atelta(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:02:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Concorrenti : oggi la conferma di Francesco Monte? : L'ISOLA dei FAMOSI 2018 si avvicina a grandi passi e il pubblico attende con ansia di conoscere i Concorrenti: oggi arriverà la conferma della presenza di Francesco Monte?(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:05:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Non è l’Arena tra armadio - anello - voglia di figli e l’ex di lei Francesco Monte : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena, in onda domenica 7 gennaio su La7. Ed è intervenuto in collegamento l’ex campione di ciclismo Francesco, papà del concorrente del Grande Fratello Vip 2. Cecilia Rodriguez parla dell’ex Francesco Monte Giletti “stuzzica” Cecilia sull’ex Francesco Monte, lei ne parla […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a ...

Isola dei Famosi 2018/ Concorrenti ufficiali e anticipazioni : oggi la conferma su Francesco Monte? : Isola dei Famosi 2018, Concorrenti ufficiali e anticipazioni: oggi arriva anche la conferma su Francesco Monte? I fan in trepida attesa dopo l'annuncio dei primi nomi!(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 06:31:00 GMT)