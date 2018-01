Formula E | Marrakech | pista | palme e vie cittadine

Formula E - Sabato si corre l'ePrix di Marrakech : La Formula E torna in pista questo Sabato per lePrix di Marrakech, a più di un mese di distanza dal doppio impegno di Hong Kong che ha aperto la stagione 2017/18. Le vetture gireranno sul circuito cittadino intitolato a Moulay El Hassan, giovane principe ereditario del Marocco e, stando a quanto sì è apprezzato nel corso delle due prove precedenti, la competizione potrebbe riservare tante sorprese.ABB diventa title sponsor della Formula E. ...

Formula E - Giovinazzi e Caldarelli ai rookie test di Marrakech : Sono stati svelati i nomi dei piloti che prenderanno parte ai rookie test di Formula E che si terranno a Marrakech il prossimo 14 gennaio, proprio sul tracciato che il giorno prima ospiterà il terzo ePrix della stagione 2017/2018. Una ghiotta occasione per quei piloti non ancora in possesso della eLicence per cimentarsi con la categoria a propulsione elettrica.Spazio ai debuttanti. I test saranno effettuati a porte chiuse e si articoleranno in ...

