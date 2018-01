: #Foggia clamoroso, preso #Kragl dal Crotone e si punta un attaccante da 240 goal in carriera! - CalcioWeb : #Foggia clamoroso, preso #Kragl dal Crotone e si punta un attaccante da 240 goal in carriera! - iamcalciofoggia : DIETROFRONT Conti saluta Cerignola dopo meno di 24 ore. Torna al Gubbio... - iamcalciofoggia : DIETROFRONT Conti saluta Cerignola dopo meno di 24 ore. Torna al Gubbio... - zazoomblog : #Calciomercato Foggia clamoroso sette acquisti tutti i nomi! #Calciomercato #Foggia, #clamoroso: #sette ... - CalcioWeb : Calciomercato #Foggia, clamoroso: sette acquisti, tutti i nomi! -

(Di sabato 13 gennaio 2018) Ilè letteralmente scatenato sul mercato. Dopo averScaglia, Zambelli, Tonucci e Greco, il direttore sportivo dei pugliesi, Nember, è pronto a rinforzare ancora la rosa a disposizione di Stroppa. Il club pugliese ha chiuso infatti per l’arrivo didalin prestito e per Bousbiba, atteso per martedì. Per la porta intanto si lavora a Gabriel del Milan. Infine lunedì è in programma una missione per chiudere Mathieu Duhamel,francese esperto, con già 240 gol messi a segno tra Ligue 1 e Ligue 2. L'articolodale siunda 240in carriera! sembra essere il primo su CalcioWeb.