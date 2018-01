Flat tax | Renzi | ingiusto Berlusconi paghi quanto operaio Ilva

Bruno Vespa : 'La vera scommessa di Silvio Berlusconi è la Flat tax' : 'Che accadrà dopo il 4 marzo ? Non è una domanda. È la domanda. Senza risposta'. Bruno Vespa , in un editoriale sul Giorno , sottolinea che i Cinque Stelle 'orfani di Grillo' 'sono saldamente in testa ...

Silvio Berlusconi : "La Flat tax sarà miracolosa e non avrà costi per lo Stato" : 'La democrazia italiana è stata massacrata per 25 anni e da 5 colpi di Stato. Gli italiani devono tornare a votare e con le prossime elezioni abbiamo l'opportunità di tornare alla vera democrazia e ...

Silvio Berlusconi : La Flat tax sarà miracolosa e non avrà costi per lo Stato : "La democrazia italiana è stata massacrata per 25 anni e da 5 colpi di Stato. Gli italiani devono tornare a votare e con le prossime elezioni abbiamo l'opportunità di tornare alla vera democrazia e alla libertà". Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, interviStato da Annalisa Brughi nel corso della trasmissione Kronos su RaiDue, ripercorre le tappe delle vicende che hanno coinvolto i suoi governi tra il 2008 e il 2011. ...

Giostra di numeri - ecco quanto potrebbe costare la Flat tax : Il dibattito sulle proposte di «tassa piatta» si concentra sulle aliquote (15% per la Lega, 23% con successive discese per Forza Italia). Ma l’esame di fattibilità deve passare dalla riduzione di deduzioni e detrazioni e dalla spending review, senza le quali la riforma costerebbe almeno 40 miliardi all’anno...

Silvio Berlusconi - golpe 2011. Non è ancora finita - parla Renzi : 'Con la Flat tax torna Mario Monti' : L'ombra di Mario Monti sull'Italia, di nuovo. Stavolta però a giocare la carta del terrore è Matteo Renzi , per spaventare gli elettori che potrebbero essere tentati dal votare Silvio Berlusconi . 'La ...

Renzi evoca lo spettro spread Con Flat tax torna Monti : "Promettendo mari e Monti arriva Mario Monti". Pur di arginare il centrodestra e attaccare Silvio Berlusconi, Matteo Renzi ora arriva a evocare lo spettro spread che nel 2011 aveva destituito il Cavaliere da Palazzo Chigi."Per quanto riguarda l'aspetto anche economico la nostra è una strategia azzardata, perché partire da risultati non evoca magie", dice il segretario Pd a Radio Anch'io su Radio1, ...

Renzi : "Flat tax al 20%?Con quali soldi? : 9.46 "La flat tax al 15% vale 95 miliardi di euro. Al 20% costa 57 mld di euro. Dove li troviamo questi soldi? Il professor Marattin ha spiegato che queste coperture non esistono". Così il segretario del Pd Matteo Renzi a Radio Anch'io. "Il Pd non ha 'effetti speciali' da offrire."La direzione del Paese la salvi non sparando numeri a caso" ma avendo "credibilità,cosa che Brunetta non credo possegga",precisa.E sul debito pubblico "è passato da ...

Silvio Berlusconi a Porta a Porta/ Elezioni politiche 2018 - Flat tax "arriverà a meno del 20%" : Silvio Berlusconi a Porta a Porta, oggi 11 gennaio 2018: il leader di Forza Italia in vista delle Elezioni politiche 2018, tra larghe intese e Centrodestra(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:46:00 GMT)

Berlusconi riforma il Fisco : "Ecco come sarà la Flat tax" : Dalle misure per rilanciare l'economia alla riforma del Fisco , dalle politiche per fermare l'immigrazione clandestina ai rapporti con gli alleati del centrodestra. A meno di due mesi dalle elezioni politiche, Silvio Berlusconi ...

Berlusconi riforma il Fisco : Ecco come sarà la Flat tax : Dalle misure per rilanciare l'economia alla riforma del Fisco, dalle politiche per fermare l'immigrazione clandestina ai rapporti con gli alleati del centrodestra. A meno di due mesi dalle elezioni politiche, Silvio Berlusconi traccia il programma che presenterà agli italiani in campagna elettorale. Uno dei capi saldi è la flat tax, un sistema fiscale proporzionale e non più progressivo per far pagare ai contribuenti meno tasse e far ...

Condono fiscale - Flat tax al 15% e... Ecco il programma del Centrodestra : Affaritaliani.it pubblica in esclusiva la bozza in fase avanzata del programma comune del Centrodestra messa a punto nella prima riunione che si è tenuta oggi in tarda mattinata e successivamente rivista dalle varie forze politiche della coalizione Segui su affaritaliani.it