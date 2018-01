Fiorentina verso ripresa allenamenti

Fiorentina : Babacar verso il Sassuolo - ma ecco Politano : Fiorentina: Babacar verso il Sassuolo, ma ecco Politano Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina: Babacar- Un affare che potrebbe decollare già nel giro dei prossimi giorni. Babacar potrebbe lasciare Firenze e accasarsi al Sassuolo. Un’operazione che consentirebbe all’attuale attaccante viola di giocare con maggiore continuità e di recitare ...

Verso Fiorentina-Milan - Pezzella recuperato? Le ultime sul difensore argentino : La Fiorentina, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, continua la preparazione in vista della sfida di campionato con il Milan. I viola proveranno a conquistare tre punti in uno scontro importante per l’Europa. Per la gara con i rossoneri, Stefano Pioli potrebbe avere di nuovo a disposizione Herman Pezzella. Il difensore argentino ha saltato le sfide con Cagliari in campionato e con la Lazio in Coppa Italia. Già ...

Lazio-Fiorentina - tegola per Inzaghi : Immobile verso il forfait : Lazio-Fiorentina – Si avvicina la gara di Coppa Italia tra Lazio e Fiorentina, una partita importante per entrambe le squadre che hanno l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile nella competizione. Le squadre nelle’ultimo match hanno conquistato un doppio successo contro Crotone e Cagliari ed adesso sono intenzionate a proseguire la striscia positiva. Nel frattempo non arrivano buone notizie per il tecnico Simone ...

Verso Napoli-Fiorentina : azzurri chiamati al riscatto per allontanare i primi segnali di crisi

Napoli-Fiorentina - Insigne verso il forfait : Napoli, 9 dicembre 2017 - Ripartire in campionato dopo il tonfo con la Juventus ma doverlo fare probabilmente senza la stella più brillante della rosa. E' questo il menù che attende domani Sarri , ...

Verso Napoli-Fiorentina - l’appello di Ghoulam ai tifosi : che parole dell’algerino! : Il momento in casa Napoli non è dei migliori. Prima la sconfitta con la Juventus poi quella con il Feyenoord e la conseguente eliminazione dalla Champions League. Contro la Fiorentina la squadra partenopea proverà a riscattarsi tornando ai tre punti. Chi non sarà presente è Faouzi Ghoulam, fermo ai box per la rottura del legamento crociato. Il terzino algerino ha voluto però lanciare un appello ai tifosi con un post su Twitter: “Lavoro duramente ...

Verso la Ryder Cup - tappa Fiorentina per il golf in piazza : Iniziativa di Federgolf con patrocinio Comune di Firenze L'articolo Verso la Ryder Cup, tappa fiorentina per il golf in piazza proviene da VanityFair.it.