Fiorentina | si chiude per il ceco Tomas Soucek

: Importante successo interno per la ACF Fiorentina: spiccano Riccardo Sottil e Luca Ranieri ???? Tutti i voti dei... - MondoPrimavera : Importante successo interno per la ACF Fiorentina: spiccano Riccardo Sottil e Luca Ranieri ???? Tutti i voti dei... - violanews : Bessa, Ds Verona chiude la porta alla Fiorentina: "Non ha chiesto la cessione" - - LabaroViolaNews : Il procuratore chiude la porta alla Fiorentina -

Leggi la notizia su serieanews

(Di sabato 13 gennaio 2018), siper ilSerie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...di nuovo al lavoro da domani dopo una settimana di vacanza. Stefano Pioli ha dato appuntamento ai giocatori alle 14 nel centro sportivo. Obiettivo cominciare a preparare la trasferta di domenica contro la Sampdoria. SQUALIFICATI ASTORI E VERETOUT Impegno difficile e importante, per cui fra l’altro il tecnico viola dovrà fare a …, siper ilSerie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...