Figc | Lotito | ' Ho 12 club di Serie A dalla mia parte'

Presidenza Figc - la Lega di A ancora senza candidato : 11 club lanciano Lotito - le ultime : Presidenza Figc – ancora nessun candidato per la Presidenza della Figc è venuto fuori dalla Lega di Serie A, che si aggiornerà quindi la prossima settimana. Queste le parole del commissario della Lega di A, Carlo Tavecchio: “E’ stata una giornata molto lunga. Per la prima volta dopo un po’ di tempo, la Lega ha proposto incontri con altre componenti. Tutti hanno hanno aderito all’invito e portato la propria opinione, non sono però ...

Figc - 11 club lanciano Lotito. E Lega di serie A è senza candidato : TORINO - Claudio Lotito avanza la sua candidatura per la presidenza della Federcalcio. Secondo quanto si apprende, il presidente della Lazio ha dichiarato in assemblea di avere il sostegno necessario ...

Figc - l’annuncio di Tavecchio : “nuovo ruolo in Lega per Marotta - Fassone - Cairo e Lotito” : Al termine dell’assemblea di Lega di Serie A, il presidente uscente della Figc, Carlo Tavecchio, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito alla scelta del possibile nuovo candidato alla presidenza della Lega di Serie A: “L’assemblea ha deciso di deLegare una commissione composta da Cairo, Lotito, Fassone, Marotta che avrà il compito incontrare i rappresentanti delle componenti (venerdì mattina, ndr) per approfondire le proposte ...

Figc - Lotito svela : “io presidente?” - il numero uno della Lazio risponde così : “Io presidente Figc? Per candidarsi devono indicarti le persone: la candidatura e’ una cosa, il consenso un’altra”. Claudio Lotito replica con una battuta alla domanda sulla sua possibile candidatura per le elezioni della Federcalcio in programma il 29 gennaio a Fiumicino. Il presidente della Lazio e’ apparso oggi pomeriggio in via Allegri verso le 17, mentre negli uffici della Figc era in corso un vertice tra le ...

Figc - Lotito : 'Io candidato? Ti devono indicare' : 'Io candidato? La candidatura è una cosa, il consenso è un'altra. Ti devono indicare le persone'. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, liquida con questa battuta chi gli chiede se si ...

La Serie A minaccia la scissione dalla Figc : Juventus e Inter insieme contro Lotito - la situazione! : Lunedì 27 novembre sarà un’altra giornata importante per il calcio italiano. A Milano infatti si riunirà l’assemblea della Lega Serie A chiamata a prendere due decisioni fondamentali: la prima riguarda il bando per i diritti tv, la seconda le nomine della nuova governance. Occorre eleggere un presidente e un ammistratore delegato. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, però, il “blocco riformatore” composto ...

Shock Figc - nuovi retroscena sul duo Lotito-Tavecchio : “qui comandiamo noi!” : Continuano ad emergere retroscena in merito al caso Figc e sopratutto a quella che è stata la posizione di Claudio Lotito nella vicenda Tavecchio. Le ultime indiscrezioni rivelate dal Corriere dello Sport, parlano di un colloquio all’interno di un ufficio legale romano, tra Tavecchio, Ventura, Lippi e Lotito, nel quale si presentava il programma federale a quello che sarebbe poi diventato il tecnico della Nazionale. Ad un certo punto, ...

Lotito 'Ventura non lo scelsi io'. E sulla Figc 'Attendiamo che le Leghe di A e B si diano una governance' : Claudio Lotito torna a parlare della Nazionale, della Federcalcio e di Ventura. Il presidente della Lazio lo fa in sala stampa al termine di Salernitana-Cremonese. 'In questo momento - dice Lotito a ...

Lazio deferita dalla Figc per la foto di Anna Frank romanista. Proposta l'archiviazione per Lotito : La Lazio paga, Lotito no. La Procura della Federcalcio ha infatti deferito al Tribunale Federale Nazionale la società biancoceleste per l'affissione, all'interno della Curva Sud dello Stadio Olimpico, di diversi adesivi con l'effige di Anna Frank in maglia giallorossa. Gli adesivi della vittima dell'olocausto dipinta come tifosa della Roma sono avvenuti in occasione della partita Lazio-Cagliari dello scorso 22 ottobre e hanno scatenato un ...

Sì al doppio incarico : Lotito consigliere di Lega e Figc : Lotito, doppio incarico: il Collegio di garanzia ha stabilito l'assenza di incompatibilità tra il ruolo di consigliere di Lega e quello di consigliere della Federcalcio. L'articolo Sì al doppio incarico: Lotito consigliere di Lega e Figc è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.