Fifa 18 : aggiornamento trasferimenti mercato invernale #1 : Come accade ogni anno anche questa volta EA Sports aggiornerà il database di Fifa 17 Ultimate Team con gli ultimi trasferimenti del mercato invernale Il 1° aggiornamento è arrivato martedì 9 gennaio ed include alcuni dei primi colpi di questo calciomercato di riparazione: troviamo ad esempio Diego Costa, tornato all’Atletico Madrid dopo essere stato messo […] L'articolo Fifa 18: aggiornamento trasferimenti mercato invernale #1 sembra ...

Fifa 18 : aggiornamento trasferimenti mercato invernale #2 : Coutinho al Barcellona! : Come accade ogni anno anche questa volta EA Sports aggiornerà il database di Fifa 17 Ultimate Team con gli ultimi trasferimenti del mercato invernale Il 2° aggiornamento è arrivato sabato 13 gennaio: senza ombra di dubbio l’aggiornamento più importante riguarda il passaggio del brasiliano Coutinho, dal Liverpool al Barcellona. Da segnalare anche i trasferimenti di: […] L'articolo Fifa 18: aggiornamento trasferimenti mercato invernale ...

Fifa 18 Sfida Creazione Rosa “Aggiornamento Sds 15” con TOTW garantito : le soluzioni : EA Sports ha attivato una nuova Sfida Creazione Rosa denominata “Aggiornamento SdS 15” durante Futmas, l’evento dedicato al Natale che permette di ottenere una card della Squadra della Settimana n°15 in versione non scambiabile Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di questa Sfida che resterà attiva per 4 giorni Aggiornamento Sds 15 L'articolo Fifa 18 Sfida Creazione Rosa “Aggiornamento Sds 15” con TOTW ...

Fifa 18 Sfida Creazione Rosa “Aggiornamento Sds Scambiabile” con TOTW garantito : le soluzioni : EA Sports ha attivato una nuova Sfida Creazione Rosa denominata “Aggiornamento SdS Scambiabile” durante Futmas, l’evento dedicato al Natale che permette di ottenere una card della Squadra della Settimana disponibile al momento dell’apertura del pacchetto in versione scambiabile Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di questa Sfida che resterà attiva per 7 giorni Aggiornamento Sds Scambiabile […] L'articolo ...

Fifa 18 SBC FUTMA “Aggiornamento Ligue 1” : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida creazione rosa denominate “Aggiornamento Ligue 1” e “Aggiornamento Premium Ligue 1 “ durante l’evento FUTMAS dedicato al Natale Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste sfide che resteranno attive per 10 giorni Aggiornamento Ligue 1 Aggiornamento Premium Ligue 1 L'articolo Fifa 18 SBC FUTMA “Aggiornamento Ligue 1”: le soluzioni sembra essere il ...

Fifa 18 SBC Futmas “Aggiornamento Liga” : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida creazione rosa denominate “Aggiornamento Liga” e “Aggiornamento Premium Liga “ durante l’evento Futmas dedicato al Natale Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste sfide che resteranno attive per 10 giorni Aggiornamento Liga Aggiornamento Premium Liga L'articolo Fifa 18 SBC Futmas “Aggiornamento Liga”: le soluzioni sembra essere il primo su I ...

Fifa 18 SBC “Aggiornamento Bundesliga” : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida creazione rosa denominate “Aggiornamento Bundesliga” e “Aggiornamento Premium Bundesliga “ durante l’evento FUTMA dedicato al Natale Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste sfide che resteranno attive per 10 giorni Aggiornamento Bundesliga Aggiornamento Premium Bundesliga L'articolo Fifa 18 SBC “Aggiornamento Bundesliga”: le soluzioni sembra ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Premier League” FUTMAS : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida Creazione Rosa denominate “Aggiornamento Premier League” e “Aggiornamento Premium Premier League “ durante l’evento FUTMAS dedicato al Natale Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste Sfide che resteranno attive per 10 giorni Aggiornamento Premier League Aggiornamento Premium Premier League L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Premier ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Calcio A” : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida Creazione Rosa denominate “Aggiornamento Calcio A” e “Aggiornamento Premium Calcio A “ durante l’evento FUTMAS dedicato al Natale Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste Sfide che resteranno attive per 10 giorni Aggiornamento Calcio A Aggiornamento Premium Calcio A L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Calcio A”: le soluzioni ...

Fifa 18 Sfida Creazione Rosa “Aggiornamento Sds 14” con TOTW garantito : le soluzioni : EA Sports ha attivato una nuova Sfida Creazione Rosa denominata “Aggiornamento SdS 14” durante Futmas, l’evento dedicato al Natale che permette di ottenere una card della Squadra della Settimana n°14 in versione non scambiabile Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di questa Sfida che resterà attiva per 4 giorni Aggiornamento Sds 14 L'articolo Fifa 18 Sfida Creazione Rosa “Aggiornamento Sds 14” con TOTW ...

Fifa 18 : aggiornamento server : ecco i problemi risolti fino al 7 dicembre : Con un comunicato sul forum ufficiale EA Sports ha annunciato le modifiche effettuate con gli aggiornamenti fatti per risolvere problemi legati ai server nel periodo che va dal 24 novembre al 7 dicembre. Come sottolineato qualche settimana fa si tratta di modifiche che non richiedono aggiornamenti su console o PC. Sottolineiamo in particolare il primo […] L'articolo Fifa 18: aggiornamento server: ecco i problemi risolti fino al 7 dicembre ...

Fifa 18 Patch 1.07 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione PS4 : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PS4 di Fifa 18, si tratta della Patch 1.08 Title Update 5 per tale piattaforma. La Patch occupa circa 861 Megabyte Si tratta della stessa Patch disponibile da una settimana su PC e da qualche ora su Xbox One Fifa 18 Patch 1.07 PS4 Risolti i seguenti […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.07: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PS4 sembra essere il primo su I Migliori di ...

