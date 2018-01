Federica Brignone ha vinto il supergigante di Bad Kleinkirchheim

LIVE Sci alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia sbaglia - Federica Brignone no : l’azzurra è prima davanti a Gut : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache andrà in scena un appuntamento imperdibile sulla strada che conduce alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si torna a gareggiare nella velocità dopo tanti appuntamenti tecnici, le ragazze sono pronte a regalare un grande spettacolo. L’Italia si affiderà ...

Sci alpino - tutte le vittorie dell’Italia in Coppa del Mondo! Federica Brignone infila il successo numero 76 : Federica Brignone ha vinto il gigante di Lienz e ha così conquistato il successo numero 76 per l’Italia in Coppa del Mondo. L’ultima affermazione nel massimo circuito risaliva alle Finali di Aspen ed era stata firmata proprio dalla 27enne, sempre in questa specialità. La nativa di Milano ottiene così la sesta affermazione (3 in gigante, 1 in SuperG e 1 in combinata) affiancando Denise Karbon al quarto posto nella classifica delle ...

Sci - Federica Brignone vince il gigante di Lienz. Altro successo azzurro dopo il trionfo di Dominik Paris a Bormio : A quaranta giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, l’Italia piazza due successi che lasciano ben sperare in vista della spedizione in Corea del Sud. Federica Brignone ha trionfato in gigante a Lienz, ventiquattr’ore dopo la vittoria di Dominik Paris in discesa libera a Bormio. L’azzurra, quarta a metà gara, si è imposta con il tempo complessivo di 2’05”52 centrando così la sesta vittoria in ...

Sci alpino - Federica Brignone ha ruggito! La Leonessa torna a vincere - l’Italia sorride e verso le Olimpiadi si sogna : Federica Brignone è risorta divinamente e ha confermato ulteriormente il suo immenso talento conquistando la vittoria nel gigante di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Un successo fenomenale da parte dell’azzurra che si è lasciata prontamente alle spalle i problemi fisici di inizio stagione, ha carburato abbastanza rapidamente e dopo aver sfiorato il podio nelle precedenti uscite ha messo il proprio sigillo ...

VIDEO Sci alpino - la fantastica vittoria di Federica Brignone a Lienz! Gigante da urlo - tripudio Italia : Federica Brignone è stata letteralmente superlativa a Lienz e ha vinto il Gigante valido per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurra ha demolito la concorrenza ed è tornata al successo con pieno merito grazie a una seconda manche davvero eccellente caratterizzata da un finale rapidissimo. Di seguito il VIDEO dell gara di Federica Brignone che ha conquistato la sesta vittoria nel circuito. (foto ...