Fassino | “Il M5S senza un progetto e una classe dirigente per Torino e per il Paese” 

Pd - la grande operazione di Fassino : a sinistra ha un “listino”. Perfino il Centro di Tabacci contro Renzi : “Il problema è lui” : Da ora forse il Pd non è più isolato, anche se ci vuole molto, molto ottimismo per parlare di coalizione. Nasce la prima lista alleata del Partito democratico in vista delle elezioni di marzo. E non sarà “l’ampio schieramento progressista” che sognavano soprattutto dalle parti di Giuliano Pisapia. Più modestamente, almeno per ora, ne faranno parte i Verdi, il Psi di Riccardo Nencini, l’ex ministro Giulio Santagata, vicino ...