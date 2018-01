Falsi Modigliani in mostra a Genova | l' esperta | trucchi maldestri

Mostra di Modigliani - l'esperta della Procura : "I Falsi erano voluti" : Isabella Quattrocchi, la consulente che ha descritto le 20 opere "grossolanamente false", non ha dubbi: "La Mostra era buia ed evidentemente non era un caso"

Falsi (?) Modigliani in mostra a Genova - un abuso ai visitatori che va risarcito : Raymond Cutter, alias John Travolta, pur di uscire di prigione è disposto a sottostare al ricatto di un ex socio. Deve tornare a fare il falsario di opere d’arte, in particolare, di un Monet. Il quadro originale dovrà essere rubato e sostituito con la copia. Nella trama di The Forger, il film di Philip Martin del 2014, a colpire è la motivazione che spinge Cutter a delinquere ancora. Il figlio è gravemente malato e così per rivederlo ...