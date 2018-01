Eurojackpot | centrato in Danimarca un 5+1 da oltre 2 milioni di euro

Eurojackpot : centrato in Italia un 5+1 da oltre 452 mila euro. : Nel primo concorso dell’ Eurojackpot , una delle quattro vincite con il “5+1” viene centrato in Italia , nessuna vincita con il 5+2. Un “5+1” da oltre 452 mila euro nel concorso Eurojackpot di venerdì 5 gennaio 2018 va all’ Italia , nessun 5+2 e il jackpot sale a 54 milioni. Finalmente Italia nel concorso Eurojackpot n° 1 di venerdì 5 gennaio 2018! Un “5+1” da […]

Eurojackpot : centrato un 5+2 in Danimarca - una vincita 5+0 anche in Italia : Nel concorso numero 47 dell’Eurojackpot, la Danimarca si aggiudica un ricco “5+2” all’Eurojackpot, ma anche l’Italia festeggia una vincita a Caprarola. Dieci milioni di euro tondi tondi. Questa la somma vinta dal giocatore danese che ha tentato la fortuna all’Eurojackpot, il concorso europeo gestito in Italia da Sisal. L’estrazione Eurojackpot di venerdì 24 novembre (11, 16, 18, 22, 43, euronumeri ...