Esposto Pd contro Orietta Berti ' grillina'

Anm - i sindacati contro de Magistris 'A Capodanno ci ha Esposto alla gogna mediatica' : Il braccio di ferro tra sindaco e lavoratori Anm va avanti da settimane. Prima gli incontri mancati, i rinvii, poi lo scontro finale sul no agli straordinari per Capodanno e ora le accuse. Le 7 sigle ...

Esposto striscione contro l'autovelox di Santa Lucia : Prato, iniziativa della lista La Città per noi contro l'apparecchio considerato un bancomat provinciale

Assotutela contro Vodafone : “Denuncia alla Procura ed Esposto al Ministero sulla procedura delle ricariche telefoniche” : “Da numerosi utenti giungono alla nostra associazione preoccupanti segnalazioni in merito ad alcuni disservizi e pratiche interpretabili, perpetrate dalla multinazionale della telefonia Vodafone Italia Spa. Le criticità più evidenti sono legate alla ricarica del traffico telefonico che, su territorio italiano, non sarebbe consentito on-line tramite carte di credito. Per capirci: se sono in emergenza, non ho un euro nel cellulare e provo a ...

Sicilia : deputato De Luca contro procura Messina - presentato Esposto a Reggio Calabria : Palermo, 12 dic. (AdnKronos) - Il deputato regionale Cateno De Luca ha presentato un esposto denuncia alla procura di Reggio Calabria per accertare "una persecuzione giudiziaria" nei suoi confronti durata negli anni e che ha portato ai suoi arresti domiciliari, poi revocati, dopo due giorni dall'ele

Francesco Boccia - Esposto in procura per la pubblicazione plagiata dall’onorevole. E spunta un altro caso controverso del 2005 : Dopo la petizione, l’esposto alla procura di Campobasso. Trascorsi mesi di silenzio, il caso del deputato Francesco Boccia, che nel 2016 ha presentato una pubblicazione scientifica non sua al concorso per un posto da professore associato all’Università del Molise, torna alla ribalta attraverso una denuncia firmata dai professori di Economia politica e Scienza della politica Lucio Picci e Alberto Vannucci, tra i massimi esperti in ...

Vanya Stone : "Ho presentato un Esposto per molestie contro Brizzi due anni fa - ma non mi hanno creduto" : Il numero di Grazia in edicola questa settimana accoglie la testimonianza della tatuatrice Vanya Stone che due anni fa ha presentato un esposto per molestie contro Fausto Brizzi. All'epoca dei fatti - ...

Vanya Stone : Ho presentato un Esposto per molestie contro Brizzi due anni fa - ma non mi hanno creduto : Il numero di Grazia in edicola questa settimana accoglie la testimonianza della tatuatrice Vanya Stone che due anni fa ha presentato un esposto per molestie contro Fausto Brizzi.All'epoca dei fatti - racconta - le risposero che non c’erano prove e quindi non si poteva agire. Così al magazine diretto da Silvia Grilli, Vanya confida come quel provino si sia trasformato in un abuso. "Sono una tatuatrice - dice - e lavoro ...

Caporetto - Esposto contro il docufilm Rai. "Offende la patria" : Roma, 3 novembre 2017 - Alla fine è successo. Per la prima volta, la Rai è stata fatta oggetto di un esposto per tre ipotesi di reato: "istigazione alla disobbedienza militare nella sua ipotesi ...