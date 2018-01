Eliminare l’arsenico è possible? Sì | attraverso un batterio

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 13 gennaio 2018)l’arsenico è possibile? Unsembra in grado di farloun prodotto del proprio metabolismo che si presenta sotto forma di calcite e agisce in maniera più efficace dei prodotti di sintesi. Lo ha scoperto il team coordinato da Pilario Costagliola, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, a cui ha collaborato l’Università di Chicago. Lo studio è stato illustrato dalla rivista “Geochimica et Cosmochimica Acta”. “Precedenti ricerche avevano evidenziato una relazione tra arsenico e calcite senza tuttavia chiarirne le dinamiche geochimiche – spiega il docente fiorentino Pilario Costagliola – Gli studi riguardavano, inoltre, campioni di calcite provenienti da laboratorio. Più di recente il nostro gruppo di ricerca ha trovato invece della calcite arsenicale in natura, riscontrando questa ...