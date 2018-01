Elezioni | Renzi | “Sfidiamo M5s e la sua incompetenza | non il centrodestra Al governo?

Elezioni 2018 - Renzi 'Nostro avversario l incompetenza'. 'Non è spelacchio il problema - ma la capacità di chi amministra' : ROMA - 'Croce diceva che la politica onesta è quella capace e che l'incompetenza è sempre incompetenza anche se ci si pettina bene e si va bene in t: l'incompetenza è il nostro avversario alle prossime Elezioni politiche. Ci ...

Renzi : per vincere Elezioni amministratori pd in prima linea : Torino, 13 gen. (askanews) Per vincere le elezioni bisogna coltivare la 'rete territoriale' degli amministratori del pd e 'crederci', perché 'consiglieri e assessori hanno una marcia in più, sono in ...

Elezioni - i sondaggi decretano il crollo del Pd di Renzi : incubo 20 per cento : Voti dimezzati rispetto alle Europee 2014: il 40% con cui l'allora neo segretario Pd Matteo Renzi si era presentato sulla scena politica nazionale sembra davvero un ricordo. In vista delle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 i sondaggi...

Elezioni - Lorenzin vs Travaglio : “M5s? Un disastro con Spelacchio”. “Non parla di Renzi-De Benedetti. La dice lunga” : Scontro serrato a Otto e Mezzo (La7) tra il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Il giornalista osserva: “Abbiamo già sperimentato quelli che ci hanno portato al disastro attuale. Dire che gli altri ci porterebbero a un disastro peggiore si può dirlo, ma mancano le controprove. Fino a quando non si proverà un governo 5 Stelle, non si riuscirà a capire se sono un bluff o meno”. Lorenzin ...

Elezioni - Renzi : con troppe promesse aumenta spread e torna Monti : "Il Pd non stupisce con effetti speciali, ma continua con il lavoro di riduzione delle tasse. La direzione del Paese la metti in salvo non sparando numeri a caso perché sennò aumenti lo spread". Così ...

Elezioni 2018/ Renzi-Grasso - il patto segreto per ricostruire la sinistra : Uno degli uomini apparentemente più in rotta col segretario del Pd, e cioè Pietro Grasso (Leu) sta riportando all'ovile le pecorelle smarrite (d'accordo con Renzi). MARA MALDO(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI E FINANZA/ Le carte che ci condannano (e che vengono ignorate dai candidati), di G. SapelliSONDAGGI/ Il voto del centrosinistra deluso decide la partita tra Berlusconi e Di Maio, int. a A. Ferrari Nasi

Salvini : "Via l'obbligo vaccini" Duello Silvio-Renzi sul Jobs Act Elezioni 2018 - le nuove promesse : Dal lavoro al fisco. Il Duello tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi si consuma in diretta radiofonica. L'ex Cavaliere annuncia che cancellerà il Jobs Act e il leader del Pd Segui su affaritaliani.it

Boschi in lista alle prossime Elezioni. Renzi : 'Sarà candidata in più di un posto. La Commissione Banche? Non è stata un errore' : 'Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli altri'. Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Partito ...

Elezioni - Renzi regala seggi sicuri a Casini e agli alleati. De Luca - Cardinale - De Mita : figli e nipoti col Pd : L’uomo delle fritture di pesce, “notoriamente clientelare“, ma anche il figlio del governatore della Campania. Un seggio sicuro – e in una regione rossa – per Pierferdinando Casini e magari anche per la figlia dell’ex ministro Salvatore Cardinale, che ha sì un buon pacchetto di voti, ma ha il piccolo problema di essere il leader di un partito diverso, di tanto in tanto in flirt con il centrodestra. Eccole qui ...

Elezioni - Beatrice Lorenzin presenta simbolo : 'Noi vaccino contro incapacità e politica alla Cetto Laqualunque' : Un fiore 'petaloso, una peonia disegnata da un bimbo che me l'ha regalata, che non è una margherita, giallo come il sole per dare il senso della rinascita che si basa su crescita, speranza e futuro' e ...

Elezioni - Lorenzin presenta il simbolo “petaloso” di Civica e popolare. Ecco chi c’è nella terza gamba del Pd : Dopo la “Lista Insieme” scaturita dall’unione del Partito Socialista, dei Verdi e di ‘Area Civica’, movimento che raggruppa tutte quelle anime vicine all’ex premier Romano Prodi, oggi con il lancio del simbolo, prende vita ufficialmente la “terza gamba” della coalizione di centrosinistra, guidata dal Partito Democratico. E’ ‘Civica popolare‘ guidata dal ministro della Salute Beatrice ...

Elezioni - Lorenzin presenta il simbolo della lista Civica Popolare : Continuità e autonomia: Beatrice Lorenzin presenta il simbolo della lista Civica Popolare e spiega così il profilo di quella che punta ad essere non solo un'aggregazione elettorale ma "una...

Elezioni - Barbacetto (Il Fatto) : “Maroni pronto per l’inciucio con Renzi”. E la Meli (Corriere) : “Lsd purissimo” : Gianni Barbacetto a l’Aria che tira (La7) dice la sua sulla rinuncia di Roberto Maroni alla candidatura in Lombardia, e scatena la reazione di Maria Teresa Meli: “Questo è LSD purissimo” L'articolo Elezioni, Barbacetto (Il Fatto): “Maroni pronto per l’inciucio con Renzi”. E la Meli (Corriere): “Lsd purissimo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni - Renzi : “Abolire tasse universitarie? È una proposta scritta da Grasso ma pensata per Di Maio” : “La proposta di Grasso di abolire le tasse universitarie? Non sono d’accordo, perché è un favore ai ricchi e ai fuoricorso. E’ una norma scritta da Grasso, ma pensata per Di Maio“. Così a Otto e Mezzo (La7) interviene il segretario del Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Il Pd ha una bella squadra, metterà dei candidati di grande qualità. Vogliamo misurare la squadra che abbiamo messo in campo con quella degli ...