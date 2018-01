Elezioni | Grasso | ' il M5s è ondivago | valuteremo un' intesa dopo il voto'

Elezioni - Grasso apre a Zingaretti 'Nel Lazio può dare una svolta'. E ribadisce il no al Pd in Lombardia : 'I voti al Pd li ha levati Renzi quando ha cambiato la sua politica. Noi cerchiamo di recuperare i voti persi da Renzi, di chi non va più a votare, di chi per rabbia ha votato per i 5 stelle. ...

Elezioni 2018 - Grasso : "No fiducia nel Pd. Alleanza con M5S? Vedremo" : ALLEANZE POST-ELETTORALI - Premesso che " non abbiamo fiducia nelle promesse e nelle azioni del Pd ", Grasso spiega: " I voti al Pd li ha levati Renzi quando ha cambiato la sua politica. Noi ...

Elezioni - Grasso ribadisce la rottura con il Pd in Lombardia. 'Ma nel lazio Zingaretti può dare una svolta' : 'Non sono un uomo solo al comando, sono convinto che la politica non possa essere fatta così. Io sono a capo di un gruppo dove c'è un pluralismo. Ho ottimi rapporti con tutti e pure con D'Alema'. 'Il ...

LeU - Grasso : 'M5s ondivago - valuteremo intesa dopo Elezioni' : "Il M5s è così ondivago, difficile capire le sue posizioni: quando riuscirà a dare un'esatta valutazione anche noi potremo fare le nostre". Lo ha affermato il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso. ...

Elezioni - Meloni : “Grasso vuole abolire tasse universitarie? Se questi sono di sinistra - io sono Mao Tse Tung” : “Grasso e Liberi e Uguali vogliono abolire le tasse universitarie? Se questi sono di sinistra, io sono Mao Tse Tung. Siamo alla contaminazione comunista”. E’ la battuta pronunciata ai microfoni di 24 Mattino (Radio 24) dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che spiega: “Mi stupisce che una persona di sinistra faccia una proposta che obiettivamente non tiene conto del fatto che oggi nelle università le tasse si pagano in maniera ...

Elezioni Regionali - Grasso (LeU) : “Intesa con Pd in Lazio e Lombardia? Attendiamo la voce della base” : A margine di un incontro davanti al Mise con i lavoratori della Ideal Standard, il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla possibile intesa con il Pd per le candidature alle Regionali in Lazio e Lombardia: “Le assemblee si riuniranno oggi e Attendiamo la voce della base, com’è giusto che sia e poi decideremo. Sono ottimista per natura”. L'articolo Elezioni ...

Elezioni : Pd-Grasso - appelli per intesa a Regionali. Rossi : 'Sostegno a Zingaretti' : "Con Gori in Lombardia è opportuno aprire un confronto sul programma, perché rispetto a Maroni non basta #faremeglio, come dice lo slogan Gori, ma si deve cambiare idee e politiche", "nel Lazio non ...

Elezioni - Renzi : “Abolire tasse universitarie? È una proposta scritta da Grasso ma pensata per Di Maio” : “La proposta di Grasso di abolire le tasse universitarie? Non sono d’accordo, perché è un favore ai ricchi e ai fuoricorso. E’ una norma scritta da Grasso, ma pensata per Di Maio“. Così a Otto e Mezzo (La7) interviene il segretario del Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Il Pd ha una bella squadra, metterà dei candidati di grande qualità. Vogliamo misurare la squadra che abbiamo messo in campo con quella degli ...

Elezioni 2018 - Calenda : "Grasso? Su tasse universitarie proposta alla Trump" : Mi piace gestire, anche secondo una visione politica, ma vorrei mettere al riparo queste crisi (aziendali) dalla campagna elettorale , se me ne sto fuori diventa più semplice per tutti". Il ministro ...

Elezioni - Grasso : Lotteremo per i molti.Propone università gratuita : Roma, 7 gen. (askanews) 'La nostra sfida è proprio questa: creare lavoro: un lavoro che abbia dignità e garanzia. Lotteremo per i molti, non per i pochi. Molti vivono alle soglie della povertà, molti ...

Sergio Mattarella - il piano B dopo le Elezioni : larghe intese con Berlusconi - Gentiloni e Grasso : C'è un piano segreto di Sergio Mattarella per il dopo elezioni che potrebbe permettere al Paese di non tornare alle urne anche nel caso in cui il voto del 4 marzo dovesse offrire al Quirinale uno ...

Elezioni - la profezia di Negri (ex Radicali) : “Vincerà Di Maio - Renzi sarà fatto fuori e ci sarà governo Grasso con M5s e Pd” : “Elezioni politiche? Non è affatto vero che non vincerà nessuno”. Così a Omnibus (La7) esordisce nella sua disamina Giovanni Negri, ex segretario del Partito Radicale, poi entrato in duro contrasto con i compagni di viaggio. Fondatore del movimento La Marianna, Negri oggi aderisce al progetto politico Energie per l’Italia di Stefano Parisi. E nel talk show politico mattutino condotto da Gaia Tortora fa la sua previsione: “Il M5S ha ...