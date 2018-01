Elezioni 2018 | Renzi ' Nostro avversario l incompetenza' ' Non è spelacchio il problema

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Regionali Lazio : Zingaretti in testa - ma M5s è primo partito : SONDAGGI Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: dati POLITICI ed elettorali, centrodestra al 36% con super Fratelli d'Italia. Scende LeU.

Elezioni 2018 - per il centrodestra manifesto stile '94. Dieci punti dai bebè ai pensionati : Roma, 13 gennaio 2018 - Dalla cuccia di Fido al Quirinale, dal neonato al pensionato, dal povero al disoccupato. C'è tutto l'universo e anche di più nel programma comune del centrodestra: una sorta di ...

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - centrodestra al 36% : sale Meloni - scende Liberi e Uguali : Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: dati Politici ed elettorali, centrodestra al 36% con super Fratelli d'Italia. scende Grasso con LeU, Calenda al top tra ministri(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 01:34:00 GMT)

Beppe Grillo - addio M5s/ Elezioni Politiche 2018 : Alessandro Di Battista il possibile “erede” : Beppe Grillo, addio M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:31:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni Regionali 2018 - Lombardia : centrodestra vince anche con Fontana : SONDAGGI elettorali POLITICI verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, Regionali Lombardia con Attilio Fontana candidato, ma ad oggi vincerebbe ancora Maroni su Gori(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:35:00 GMT)

Elezioni politiche 2018 - le domande sulla scienza : Per stimolare il dibattito su temi di scienza in campagna elettorale, come già avvenuto per le Elezioni politiche del 2013, il gruppo Dibattito scienza - nato da un gruppo Facebook con lo stesso nome ...

Elezioni 2018 - le liste : quali sono le forze in campo : Il 4 marzo si avvicina. l’Italia va alle urne per la prima volta dal 2013 e si tratta di capire quali indicazioni usciranno da Elezioni di scala nazionale dopo il voto regionale in Sicilia. Si voterà con una nuova legge elettorale che approda al primo banco di prova. Il cosiddetto Rosatellum bis postula un sistema elettorale misto nel quale circa un terzo dei seggi parlamentari (36%) sarà distribuito in modo maggioritario uninominale (il ...

BEPPE GRILLO - ADDIO M5S/ Elezioni Politiche 2018 : salterà anche il raduno di Pescara con 4mila iscritti : BEPPE GRILLO, ADDIO M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 14:55:00 GMT)

Elezioni 2018 : LeU decide su Lombardia e Lazio : Renzi: positivo se c'è alleanza, ma a livello nazionale manca; ad agitare gli animi del partito tuttavia, è il sostegno a Giorgio Gori per la presidenza della Lombardia. LeU è contrario

Elezioni 2018 - Di Maio : "Grillo è sempre con noi - è il garante" : ... "il cambiamento proprio di fisionomia del blog" e a separare "il blog delle stelle", per i contenuti di politica e dei parlamentari dal suo blog personale: "andrò a un po' in giro per il mondo con ...

Elezioni 2018 - sicuri di volere un governo stabile? : Sono convinto che inconsciamente non vogliamo un governo stabile. Tutti i commentatori politici si lamentano perché, presumibilmente, in marzo non ci sarà un governo stabile in Italia. Questo provocherà, si paventa, scarsi investimenti esteri, incertezza legislativa e difficoltà per collocare il debito pubblico. Ma se invece questa instabilità fosse proprio ciò che gli italiani, come collettività, desiderano? Nei principali paesi democratici ...

Elezioni 2018 - Berlusconi e le larghe intese : "Solo se il Pd firma il mio programma" : Bobo a me ha detto che vuole cambiare vita e lasciare la politica. Bacchetta Stefano Parisi " a metà del guado con la quarta gamba " "perché fa troppo il protagonista". Afferma che la flat tax "sarà ...

Elezioni 2018 - la strategia di Berlusconi (incandidabile) per entrare in Parlamento : Milano, 12 gennaio 2018 - L'obiettivo è chiaro: rientrare in Parlamento anche se alle Elezioni politiche del 4 marzo sarà ancora incandidabile per gli effetti della condanna definitiva e per l'...

Elezioni 2018 - l'ultima follia dell'Agcom : par condicio anche per i giornalisti : Par di capire, insomma, che per dire la propria in una trasmissione politica, bisognerà fare outing . "Ebbene sì, lo confesso, amo Grasso e la Boldrini", tanto per fare un esempio. E immediatamente ...