Ducati | un 2017 all' insegna della crescita Domenicali | Anno positivo

MotoGP - Andrea Iannone : “2017 difficile - dalla Ducati al 18^ posto. Ma con Belen Rodriguez…”. Com’è nata la storia d’amore e i retroscena : Andrea Iannone, insieme alla fidanzata Belen Rodriguez con cui c’è grande feeling nonostante le voci emerse qualche mese fa su una possibile rottura, ha rilasciato un’intervista a Riders Magazine. Il pilota della Suzuki si è raccontato a 360° e ha rivissuto il suo difficile 2017 caratterizzato da prestazioni sottotono in pista: “Non è stato facile accettare la situazione in cui mi sono trovato dopo gli ultimi due anni in ...

Motor Show 2017 - Ferrari e Ducati protagoniste : Al primo è stato dedicato in particolare `The World of Motorsport´, concept realizzato per la prima volta in Italia, dove il pubblico avrà l'opportunità di entrare nell'emozionante mondo delle ...

MotoGP - Test Jerez 2017 : comanda la Ducati! Andrea Dovizioso sfreccia in MotoGP - Marco Melandri è il più veloce in Superbike : Seconda giornata di Test ‘misti’ tra MotoGP e Superbike sul circuito di Jerez. Al termine del mercoledì spagnolo, ci sono italiani, piloti e moto, al comando in entrambe la categorie. Nella classe regina del Motomondiale il più veloce è stato Andrea Dovizioso con il tempo di 1’37″663, mentre tra le le derivate di serie il miglior tempo è stato fatto segnare da Marco Melandri in 1’39″663. Per le due Ducati ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2017 (15 novembre) in DIRETTA : ultimo giorno di prove al Ricardo Tormo. La Yamaha vuol confermarsi - Honda e Ducati inseguono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test di Valencia, sul tracciato Ricardo Tormo per la MotoGP. Ultima giornata di Test sul tracciato spagnolo prima di ritrovarsi nel 2018 e ripartire per un’altra grande stagione. Ieri, in questo assaggio di quel che sarà con le moto aggiornate in vista della prossima stagione, il più veloce è stato Maverick Viñales, davanti a Johann Zarco, Marc Marquez e Valentino Rossi. La ...

LITE SIMONA IZZO VS PREDOLIN / Il conduttore : tu e tuo marito siete dei maleDucati! (Grande Fratello Vip 2017) : LITE SIMONA IZZO vs PREDOLIN, il conduttore attacca l'attrice e suo marito Ricky Tognazzi. Riscoppia la polemica tra i due che ha animato le prime settimane del Grande Fratello Vip 2017.(Pubblicato il Tue, 14 Nov 2017 00:29:00 GMT)

MotoGP - GP Valencia 2017 – Marc Marquez : “Ho rischiato ma ho seguito il mio stile fino alla fine. Complimenti a Dovizioso e alla Ducati per la stagione” : Marc Marquez (Honda) festeggia con pieno merito il suo quarto titolo in MotoGP (clicca qui per l’lalbo d’oro) al termine di un GP di Valencia (clicca qui per la cronaca) nel quale è successo tutto ed il contrario di tutto. Nelle prime fasi sembrava una corsa lineare con Johann Zarco (Yamaha Tech3) a contendere il primo posto ad un tranquillo Marquez, mentre dietro a Dani Pedrosa (Honda) Jorge Lorenzo (Ducati) stranamente non faceva ...

MotoGP - GP Valencia 2017 – Andrea Dovizioso : “Ci ho provato - complimenti a Marquez. Contento della stagione - grazie Ducati” : Andrea Dovizioso ci ha provato fino alla fine, ha cercato di vincere il GP di Valencia 2017 per sognare il Mondiale di MotoGP ma la missione era davvero impossibile. Il ducatista, caduto a pochi giri dal termine dell’ultima gara stagionale, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ci abbiamo provato, non ne avevamo quanto Marquez ma eravamo comunque lì. Non avevo tante carte da usare, stava calando la gomma, ...

LIVE MotoGP - Qualifiche GP Valencia 2017 in DIRETTA : Andrea Dovizioso e la Ducati provano a scalfire la sicurezza di Marquez. Si va in pista per le FP3 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Qualifiche del GP di Valencia, ultima prova del Mondiale 2017 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo andrà in scena l’ultima recita dei centauri più veloci del globo con in palio la pole position. I protagonisti saranno sempre loro: Andrea Dovizioso, sulla Ducati, e Marc Marquez in sella alla Honda. Il forLIVEse e la Rossa vorranno scalfire le sicurezze dell’iberico, velocissimo sul passo ...

LIVE MotoGP - Qualifiche GP Valencia 2017 in DIRETTA : Andrea Dovizioso e la Ducati provano a scalfire la sicurezza di Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Qualifiche del GP di Valencia, ultima prova del Mondiale 2017 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo andrà in scena l’ultima recita dei centauri più veloci del globo con in palio la pole position. I protagonisti saranno sempre loro: Andrea Dovizioso, sulla Ducati, e Marc Marquez in sella alla Honda. Il forLIVEse e la Rossa vorranno scalfire le sicurezze dell’iberico, velocissimo sul passo ...

Ducati Panigale V4 - regina di Eicma 2017 : Via il velo alla nuova supersportiva italiana: 195 kg di peso, un cuore nuovo in grado di sprigionare la potenza di 226 CV a 13.000 giri/min e una coppia di 120 Nm tra gli 8.750 e i 12.250 giri/min: è la Ducati Panigale v4...

EICMA 2017 : tutto sulla nuova Ducati Panigale V4 : Tutti questi sistemi possono essere abbinati e personalizzati in funzione dei tre diversi Riding Mode (Race , Sport, Street). E' presente inoltre un nuovo cruscotto TFT a colori da 5'', con layout ...

Le stelle dell'Eicma 2017 : le nuove Moto Morini - la Ducati 4 cilindri e la Yamaha a 3 ruote : La ricetta è di quelle che piacciono al pubblico: 'RS' sta per 'Retro Sport' , che significa stile vintage unito a una meccanica moderna, quella della naked Z900. CAIBAL Incastonato nel telaio a ...

Ducati : dalle 21 le novità della 'Sinfonia Italiana' in vista di EICMA 2017 LIVE STREAMING : LIVE STREAMING: Ducati Condividi su WhatsApp 5th novembre, 2017 Tag: Ducati , Ducati Desmosedici Stradale , Ducati Monster 821 , Ducati panigale v4 , EICMA 2017 , LIVE STREAMING , novità Ducati , ...