Dopo X Factor lancia B Heroes il talent dedicato alle start up

Video e testo de Il peso di un addio dei Traccia24 - il nuovo singolo come rivincita Dopo MTV e X Factor : Il peso di un addio dei Traccia24 è il nuovo singolo della band veronese arrivata al successo nel 2013 proponendo originali cover di artisti italiani ed internazionali. Il gruppo, composto da Nicolò, Luca, Juri ed Alessandro torna alla ribalta con un nuovo interessante progetto discografico, anticipato dal brano Il peso di un addio. Band emergente da MTV, tant'è che uno dei primi singoli Senza Fiato venne selezionato insieme al Videoclip per ...

Mara Maionchi Dopo XFactor - shopping in famiglia con la figlia e la nipote : MILANO ? dopo le fatiche di XFactor Mara Maionchi si rilassa con un po? di shopping in famiglia. Adesso, in diretta su @tv8it a @guessmyageit . Stiamo...

BIGLIETTI PER I MANESKIN/ Dopo X Factor tour sold out in poche ore : torna lo spettro del secondary ticketing? : BIGLIETTI per i MANESKIN sold out: Dopo X Factor sono finiti in poche ore. torna lo spettro del secondary ticketing? Le ultime notizie sulla giovane band romana e il loro tour(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:20:00 GMT)

Maneskin/ Dopo X Factor 11 parla Damiano : "È tempo della rockstar che esagera e sfascia le stanze d’albergo" : Maneskin, Dopo X Factor 11 parla il frontman Damiano David: "Basta coi bravi ragazzi! È tempo della rockstar che esagera e sfascia le stanze d’albergo".(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 16:31:00 GMT)

LUCA TOMMASSINI / Dopo X Factor 11 per lui si apre la strada di Amici? Il suo messaggio a Maria : LUCA TOMMASSINI sta per cominciare una nuova avventura ad Amici? Una felpa da lui indossata fa pensare alla collaborazione tra il direttore artistico di X Factor e Maria De Filippi.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 09:56:00 GMT)

Maneskin : Dopo X Factor - arriva il Tour : ... proprio adesso che il talent show di Sky Uno è finito, iniziano le prime soddisfazioni: il disco d'oro per Chosen , le 2 milioni di visualizzazioni raggranellate su Youtube, i 3 milioni di streaming ...

Dopo X Factor i Maneskin partono in tour : tutte le date : I Maneskin arrivano sui palchi delle principali città italiane Dopo il successo a X Factor. La band tornerà ad esibirsi dal vivo per...

Maneskin : Dopo X Factor - arriva il Tour : Di vincere X Factor a loro non è mai importato. O, perlomeno, è quello che i Maneskin hanno sempre dichiarato: «Per noi l’importante è sempre stato arrivare all’inedito e realizzare il nostro percorso», ci avevano confidato all’indomani della finale, gli occhi vispi e tanta voglia di fare. E, proprio adesso che il talent show di Sky Uno è finito, iniziano le prime soddisfazioni: il disco d’oro per Chosen, le 2 milioni di ...

Laura Pausini giudice a X Factor Spagna Dopo la vittoria a La Voz México : Laura Pausini a X Factor Spagna dopo la vittoria a La Voz in Messico. Arriva subito il nuovo impegno televisivo per l'artista di Solarolo, che dimostra ancora una volta di divertirsi molto nel mettersi al servizio dei più giovani. A pochi giorni dalla vittoria a La Voz, Laura Pausini raccoglie quindi la nuova sfida accenttando di partecipare a Factor X in Spagna. Sarà una dei giudici del banco che in Italia corrisponde all'X Factor di Sky, ...

X Factor 2017 - Maneskin : come si sentono Dopo la Finale? : "Ora torneremo nel mondo reale, vedremo un po' com'è andata e cosa abbiamo ottenuto Sicuramente non ci fermeremo", dice Damiano. Per poi terminare in puro stile Maneskin: " sogno la stella sulla Walk ...

X Factor non paga la SIAE - diritto d’autore non pagato Dopo la finale del talent show : X Factor non paga la SIAE. dopo la finale dell'edizione numero 11 del programma, la SIAE non è stata pagata. Questo è quello che emerge in un comunicato stampa scritto dalla SIAE e divulgato nella giornata di ieri. "All'esito di uno spettacolo straordinario, denso di talento, emozioni, entusiasmo e soprattutto musica, resta una sola stonatura. Grave. E anzi, quasi paradossale". Al termine dell'ultima puntata di X Factor 11, trasmessa in ...

Elio e le storie tese a Sanremo 2018 : in tv tra X Factor - Dopofestival e Musichione : Elio e le storie tese saranno tra i big in gara al Festival di Sanremo 2018 con la canzone Arrivedorci. Per il gruppo è la quarta partecipazione alla kermesse canora, dopo il successo del 1996 con La terra dei cachi (con cui si piazzarono secondi) e il ritorno nel 2013 con Dannati Forever e La canzone mononota. La loro ultima partecipazione risale al 2016 con il brano Vincere l'odio.L'annuncio è stato dato stasera nel corso di Sarà ...

X Factor - i Maneskin Dopo la vittoria sfumata : “È cominciata la nostra ascesa - ora dipende tutto da noi” : “Adesso dipende da noi e non più da X Factor. Adesso decidiamo noi, decidiamo quanto lavorare, quando lavorare e su cosa lavorare. È cominciata la nostra ascesa. Il nostro show siamo noi, puntiamo tutto su di noi”. Così i Maneskin, ultrafavoriti della viglia ma secondi classificati ad X Factor 11 e già premiati con il disco d’oro per il loro primo singolo Chosen L'articolo X Factor, i Maneskin dopo la vittoria sfumata: “È ...

X Factor - Samuel Storm Dopo la finale : “Inizia la mia nuova vita - pronto a conquistare questo mondo” : “È iniziata la mia nuova vita e sono veramente contentissimo, sono carico, pronto per lavorare e conquistare questo mondo. Sono tranquillissimo e voglio divertirmi in questo viaggio”. Così Samuel Storm, quarto classificato ad X Factor 11 L'articolo X Factor, Samuel Storm dopo la finale: “Inizia la mia nuova vita, pronto a conquistare questo mondo” proviene da Il Fatto Quotidiano.