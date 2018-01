Dopo il Bayern c' è solo il Lipsia | Schalke sconfitto 3-1

Juventus - Ancelotti il Dopo Allegri? L’ex Bayern : “Ho voglia di un club - magari in Serie A…” : Juventus, Ancelotti il dopo Allegri? L’ex Bayern: “Ho voglia di un club, magari in Serie A…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Ancelotti IL dopo ALLEGRI- Semplici supposizioni, idee, potenziali affari. Carlo Ancelotti cerca panchina in vista della prossima stagione. L’ex tecnico del Bayern Monaco, ospite negli studi ...