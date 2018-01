Donald Trump | ci mancava anche lo scandalo a luci rosse

Ancora fango su Donald Trump : pagò il silenzio di una pornodiva Video : A rivelare la notizia è stato il Wall Street Journal: Michael Cohen, legale personale di #Donald Trump, avrebbe dato 130mila dollari alla pornostar Stephanie Clifford, in arte #Stormy Daniels, in cambio di silenzio. La pornodiva avrebbe, infatti, intrattenuto una relazione nel 2006 con il futuro Presidente degli Stati Uniti [Video] ed avrebbe incontrato il Tycoon più di qualche volta nell'ottobre del 2016. La relazione Il Wall Street Journal ha ...

ACCORDO NUCLEARE IRAN/ Trump vs Teheran : sanzioni congelate - "ma è l'ultima volta". Ecco cosa vuole Donald : ACCORDO NUCLEARE IRAN: Donald Trump per ora ha congelato le sanzioni ma ha minacciato di ristabilirle se il patto non viene rimodulato. Il governo Rouhani non ci sta: "Rispetti i patti"(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:57:00 GMT)

Insulti razzisti - 54 Paesi africani contro Donald Trump : "Si deve scusare" : Gli ambasciatori dei Paesi africani alle Nazioni Unire hanno chiesto al presidente americano Donald Trump di "ritrattare" e "scusarsi" per le sue dichiarazioni "razziste e xenofobe" sui...

Donald Trump è in salute eccellente : i risultati del checkup : Il medico della Casa Bianca ha sottoposto Donald Trump ad un controllo e ha dichiarato che il presidente “è in salute eccellente”. Il medico che si occupa della salute del tycoon ha sottoposto il Capo di Stato al suo primo checkup.…Continua a leggere →

Donald Trump - parole shock sui migranti Video : La retorica sovente politicamente scorretta del presidente americano #Donald Trump ha messo a segno un altro colpo: questa volta, tuttavia, il suo bersaglio è particolarmente vulnerabile, poiché si tratta dei migranti in Usa. La frase shock Occasione di una nuova espressione di quella oramai è vecchia retorica Trumpiana è stato un incontro tenutosi allo Studio Ovale della Casa Bianca, nel quale alcuni membri del Congresso hanno affrontato con il

Il vicino di casa (italiano) di Donald : 'Come vivo nella torre di Trump' : Non sono quasi mai idilliaci i rapporti di vicinato e provocano una certa insofferenza. Questo succede sia nei quartieri periferici di tutto il mondo che all' interno della Trump Tower, grattacielo diventato ormai simbolo di New York. Si è detto pentito di avere acquistato lì un appartamento, utile solo 'Come pied-à-terre', e ha lamentato il '...

Donald Trump ha annullato una visita ufficiale a Londra in cui avrebbe dovuto inaugurare la nuova ambasciata statunitense : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato una visita ufficiale a Londra, prevista per il mese prossimo, durante la quale avrebbe dovuto inaugurare la nuova ambasciata statunitense nel Regno Unito. Su Twitter, Trump ha scritto di aver preso questa The post Donald Trump ha annullato una visita ufficiale a Londra in cui avrebbe dovuto inaugurare la nuova ambasciata statunitense appeared first on Il Post.

Donald Trump : "No ai profughi da Haiti - El Salvador e Africa. Sono un cesso di paesi" : Donald Trump 'shock'. Il presidente americano, in un incontro nello Studio Ovale con alcuni membri del Congresso, usa parole dure contro gli immigrati. A parlamentari e senatori che gli chiedevano di riconsiderare la decisione di togliere lo status di protezione a migliaia di immigrati da Haiti, El Salvador e da alcuni Paesi africani, il tycoon ha risposto: "Perché gli Stati Uniti dovrebbero avere tutta questa gente che arriva da questo ...

Donald Trump e Kim Jong-Un hanno fatto pace : Segnali di distensione tra Corea del Nord e Stati Unti d’America. “Ho probabilmente un rapporto molto buono con Kim Jong-Un“. E’ l’affermazione a sorpresa del presidente americano Donald Trump in un’intervista al Wall Street Journal. Il tycoon non entra nel…Continua a leggere →