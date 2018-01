Don Matteo | lezione a Boldrini | Capitana? Si usa solo maschile

Don Matteo 11 - ecco tutti i personaggi : Grande successo per la nuova stagione di Don Matteo 11: scopriamo il profilo dei personaggi, le new entry e il cast Boom di ascolti per Don Matteo 11, la nuova stagione del prete più amato e seguito del piccolo schermo. La prima puntata, andata in onda giovedì 11 gennaio 2018, ha registrato un esordio importante con più di 7 milioni di telespettatori e uno share del 31,6%. In attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi, ecco tutti i ...

Don Matteo 11 - seconda puntata : il sacerdote è nei guai? : La seconda puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi di adrenalina e colpi di scena. Nel primo il prete accoglierà in canonica il piccolo Cosimo, mentre nel secondo assisteremo ad un omicidio dai risvolti piuttosto particolari. La rinomata fiction Rai “Don Matteo” è finalmente tornata sui nostri teleschermi con la sua undicesima ed attesissima stagione, che a quanto pare sembra avere tutte le carte in regola per ...

Don Matteo 11 / Anticipazioni seconda puntata 18 gennaio : il pubblico impazzisce per Federico Russo : Don Matteo 11, Anticipazioni puntata 18 gennaio e commento della prima puntata. Come è il nuovo capitano Anna Olivieri? La donna cambierà idea sui suoi colleghi?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:41:00 GMT)

Don Matteo stravince ancora - ecco perché la fiction con Terence Hill conquista il pubblico (ogni volta) : Eternamente affidabile. Don Matteo stravince ancora. Undicesima stagione ed è subito record su Rai1. 9.677.000 spettatori pari al 33.87% di share per il primo episodio – L’errore più bello – e 8.657.000 di spettatori con 37.44% di share per il secondo – Scene da un matrimonio. Impossibile resistere al prete che risolve i casi di detection prima dei carabinieri (e che con i carabinieri confligge raramente). Tanto che un blockbuster come San ...

La serie Non Dirlo Al Mio Capo andrà in onda dopo Don Matteo 11? Video : Il pubblico continua a rimanere nell'attesa [Video] di notizie riguardanti la messa in onda della seconda stagione della serie televisiva Non Dirlo Al Mio Capo. Parliamo di una #Fiction che è andata in onda per la prima volta nel 2016 ed ha registrato ascolti di rilievo e di conseguenza si è meritata la riconferma. L11 gennaio è stata la volta del ritorno della longeva serie Don Matteo 11: questa fiction vede protagonisti Terence Hill e Nino ...

Don Matteo 11 - ecco le anticipazioni : ritorno del caso sulla figlia morta di Cecchini e la morte del parroco : Don Matteo 11, ecco le anticipazioni: ritorno del caso sulla figlia morta di Cecchini e la morte del parroco È appena iniziata l'undicesima stagione di Don Matteo e tra critiche per i personaggi che ...

Don Matteo da record : il ritorno conquista più di 7 milioni di spettatori : Pedala sulla sua bicicletta come undici anni fa, lungo i sentieri e le stradine del borgo antico. Sempre con la tonaca nera, la coppola che pende da un lato e il sorriso rassicurante che ormai è una garanzia. Parliamo di Don Matteo, quel parroco perbene e un po’ impiccione che strega il pubblico di Raiuno da oltre un decennio, con ascolti da capogiro e lo stesso buonumore di allora. Il 2018 non fa eccezione: le prime due puntate ...

Critiche sulla nuova sigla di Don Matteo 11 - ma il boom di ascolti conferma il successo della serie : Nonostante gli ascolti record, la nuova sigla di Don Matteo 11 non piace al pubblico di Rai1. La prima puntata, trasmessa ieri sera su Rai1, ha conquistato 7.632.000 spettatori pari al 31.6% di share (lo scorso anno aveva registrato 9.677.000 spettatori pari al 33.87% di share nel solo primo episodio). L'addio di Simone Montedoro ha certamente influito sulla visione della nuova stagione di Don Matteo, ma ciò non toglie che, giunto al suo ...

Ascolti tv giovedì 11 gennaio 2018 : Don Matteo torna su Rai 1 con 31 - 6% - Michele Santoro torna su Rai3 e vince la sfida dei talk : Don Matteo rimane sempre nel cuore degli italiani: torna con l'undicesima serie e porta a casa oltre sette milioni e mezzo di spettatori su Rai1. Per la precisione sono stati 7 milioni 632 mila, con uno share del 31.6% i telespettatori medi che hanno seguito nella prima serata di ieri, i primi due appuntamenti con la nuova stagione della fiction interpretata da Terence Hill, Don Matteo 11.Bene anche il ritorno di Michele Santoro su Rai3 con M, ...