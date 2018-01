DIRETTA Discesa libera Wengen streaming video e tv | Feuz 1^ | Mayer si porta terzo!

LIVE Sci alpino - Discesa Wengen 2018 in DIRETTA : Feuz doma la Lauberhorn! Battuti Svindal e Franz - Paris ottavo. Out Innerhofer con paura : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulla mitica Lauberhorn va in scena una delle gare per eccellenza del Circo Bianco, una classica imperdibile, uno degli appuntamenti clou dell’intera stagione: siamo nel Tempio della velocità, insieme alla Streif di Kitzbuehel questa è la Discesa con la “d” maiuscola. Solo i migliori riescono a fare ...

Sci alpino - Discesa Wengen 2018 : a che ora comincia? I pettorali di partenza e come vedere la classicissima in tv e DIRETTA Streaming : OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE testuale della Discesa di Wengen. Il programma Sabato 13 gennaio ore 12.30 Discesa maschile CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SCI alpino alessandro.tarallo@...

Sci alpino - Discesa Wengen 2018 : a che ora comincia? I pettorali di partenza e come vedere la classicissima in tv e DIRETTA Streaming : Nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino è giunto il momento di una grande classica, la Discesa di Wengen. Sulla leggendaria Lauberhorn, andrà in scena la più lunga Discesa della stagione, certamente una delle più spettacolari. In tanti, quindi, vorranno vincere qui per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro dei più grandi. Aspettative elevate in casa Italia, dopo l’ottima manche di Discesa in combinata da parte ...

LIVE Sci alpino - Combinata Wengen 2018 in DIRETTA : Paris e Fill davanti in discesa - Pinturault non parte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena uno dei weekend più sentiti dell’intera stagione del Circo Bianco, una classica imperdibile che culminerà domani con la mitica discesa del Lauberhorn. Intanto si incomincia con una bella Combinata: discesa (accorciata) al mattino e poi slalom al pomeriggio per decretare il ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bormio 2017 in DIRETTA : DOMINIK PARIS IN TRIONFO! Monumentale vittoria - battuti Svindal e Jansrud : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Gli uomini jet si daranno battaglia su una pista mitica e leggendaria che torna nel circuito dopo tre dolorosi anni di assenza: si preannuncia uno spettacolo grandioso e imperdibile, a tutta velocità sul pendio della Valtellina per conquistare una vittoria di elevato prestigio. Meteo davvero incerto: ieri una ...

