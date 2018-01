Di Maio | Giù le mani da Orietta Berti

Di Maio (M5S) : giù le mani da Orietta Berti : Roma, 13 gen. (askanews) 'Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. È stato per me un vero piacere! Abbiamo chiaccherato ...

"Giù le mani da Orietta Berti". Luigi Di Maio difende la cantante dall'esposto Pd : "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. E' stato per me un vero piacere! Abbiamo chiaccherato per un po', ci siamo raccontati i nostri impegni e ne ho approfittato per farmi un selfie assieme a lei che ho prontamente girato a mia mamma, sua grande fan. Insomma c'è stata subito una grande simpatia reciproca e mi ha detto che seguiva attentamente gli sviluppi ...

Di Maio e il congiuntivo : Ha detto volessimo fare : Di Maio inciampa di nuovo sul congiuntivo. Il candidato premier del Movimento Cinque Stelle scivola sui verbi e durante un'intervista a Primocanale va fuori strada col congiuntivo. Di Maio di fatto si lascia andare ad una frase che non è passata inosservata tra i telepsettatori: "Il movimento ha detto che noi volessimo fare...". La clip video in poche ore ha fatto letteralmente il giro del web. Non è la prima volta. Già in ...

Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio : "Non ci sono punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e M5s" : Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio durante il suo intervento a "Otto e mezzo" su La7. "Per quanto mi riguarda - afferma - io non credo che ci siano punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e m5s".La presidente della Camera aggiunge: "Io penso che Luigi Di Maio abbia ragione: lui dice che non vorrebbe mai fare un governo con me e io gli do ragione perché io ho in mente una agenda progressista in testa e lui no. Io penso ...

